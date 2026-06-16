錯上含糖汽水求免單？食客借糖尿病發難　店家慘打五折　全網怒罵

北京有涮羊肉店日前發生疑似想吃「霸王餐」爭議！3名男子用餐後，聲稱店員將他們點的「無糖汽水」錯送成「含糖汽水」，以其中1人患糖尿病為由發難，不斷逼問店員「怎麼承擔這件事」，又提出全桌免單的要求，最終店長無奈為帳單「打5折」。



影片曝光後激起網民熱議，大批網民怒斥該3名男食客「睜着眼睛點餐閉着眼睛吃飯嗎？」，形容與吃霸王餐無異，直指行為可恥！



3名男子用餐後，聲稱店員將他們點的「無糖汽水」錯送成「含糖汽水」，其後提出全桌免單的要求。（網上影片截圖）

整個用餐過程中，3名男子並未告知店員送錯含糖汽水，直至用餐後才向店家發難。（網上影片截圖）

店員上錯含糖汽水 3男食客要求免單

該段被形容是「吃霸王餐」的影片在社交平台上瘋傳，據悉事發於6月9日，地點為北京某涮羊肉店，當天有3名男子點餐時勾選無糖汽水，但店員誤將含糖汽水送上。在整個用餐過程中，3名男子並未告知店員送錯汽水，直至用餐完畢，而且將含糖汽水全數飲用後，才突然向店家發難，稱同行有人患糖尿病，以該瓶汽水會危及生命為由，要求全桌免單。

起初店長否認上錯汽水，辯稱對方點的是汽水，沒註明是有糖還是無糖，同行禿頭男隨即出示手機點餐記錄。（網上影片截圖）

雙方互持手機拍攝

網傳影片見到，身穿灰色上衣的「四眼男」與店長互持手機錄像，灰衣男囂張地質問店長「我點的是什麼？我點的是有糖的還是無糖的？」。起初店長否認上錯汽水，辯稱客人點的是汽水，沒註明是有糖還是無糖，此時另1名同行男客人十分嘲諷說「怎麼瞪眼睛說瞎話呢？」、「你他X剛才都承認了，現在還在這狡辯？」。灰衣男見狀威脅道「你要這麼說話，咱們就換個地方說話」。

禿頭男連番質問店長「這件事是誰的責任」、「怎麼承擔這件事」、「說一個解決方案」。（網上影片截圖）

店長無奈給全單打5折

同行禿頭男隨即出示手機點餐記錄，連番質問店長「這件事是誰的責任」、「怎麼承擔這件事」、「說一個解決方案」。店長為避免爭執進一步升級，最終選擇妥協，並提出打折解決，灰衣男隨即問到「打幾折？打多少？你說啊！」、「你給糖尿病客人上個有糖汽水，你這不開玩笑嗎？」。店長無奈說「打5折可以嗎？」，灰衣男隨即放下手機表示「行，其實你說6折我都同意，但你說5折」。

店長無奈詢問「打5折可以嗎？」，灰衣男隨即放下手機表示「行，其實你說6折我都同意，但你說5折」。（網上影片截圖）

網民怒斥：睜着眼睛點餐閉着眼睛吃飯嗎？

影片在社交平台曝光後，大批網民紛紛怒斥這3名男子「上錯換一瓶（汽水）不就好了嗎？為什麼要求店家免單」、「吃完再找刁難，這不明擺着要吃霸王餐嗎？」、「睜眼點餐閉眼吃飯嗎？」、「有糖歸有糖，免單歸免單，你一說免單啥心思大家心裏都清楚」。也有不少網民認為「是店家先錄像並否認客人點錯單，才激起的矛盾吧？」、「上錯汽水不認賬這就不對了」、「感覺是店家先否認上錯汽水，所以那3個男人反應這麼大」。

其他報道：有片！女子吃自助餐拔頭髮插贓 申全額退款 商戶揭吃霸王餐慣犯

福建發生情節離譜的「食霸王餐」事件！1名年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟在網上平台以「食物有異物」為由申請全額退款，店員看到平台的退款申請很是疑惑，翻看閉路電視片段後發現，該名女子用餐後，竟然自拔頭髮放進碗裏，偽造食物有異物，受害餐廳已經報警處理。事發後，該商場多間商戶認出涉事女子，指她是慣犯，以同類手法騙吃免費餐。



年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟拔自己的頭髮放進食物裏。（網上影片截圖）

女子用餐後自拔頭髮「加料」再申請退款

綜合內地媒體報道，涉事餐廳的閉路電視影片在網上引起熱議，事發於5月10日，從影片可以看到1名身穿條紋上衣的年輕女子坐在角落用餐，面前的餐盤以及飲品杯已經見底，就像是普通顧客用餐後悠閒坐着，但她接下來的舉動卻令人難以理解。

該女子確認四周無人後，低下頭，伸手到左邊的頭髮，挑出1根放進食物裏，動作十分俐落。其後女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動，把頭髮壓在食物下面，偽造成用餐時無意吃出頭髮的假象。

全文：有片！女子吃自助餐拔頭髮插贓 申全額退款 商戶揭吃霸王餐慣犯