「霸王餐」行為令人髮指！旺角手工意粉小店Homey Club於社交平台Threads發相發文，指有一枱香港人光顧160元，卻趁老闆及老闆娘無為意時「走數」離開，最終老闆娘要自行墊支餐費，又盼望對方不要再「走數」，「今次我幫你畀咗，下次唔好咁啦」。



事件震驚網民，不少人批評食「霸王餐」離譜，「小店經營生意難做，仲走人數，冇良心」、「CCTV（閉路電視）有晒樣，建議公開」、「報警啦」、「令香港人丢臉」。也有網民建議食店「先收錢後上菜」，「細型cafe好多都係先收錢，尤其人手少嗰啲更必要，減少唔少運作壓力」。



旺角手工意粉小店Homey Club於社交平台Threads發相發文，指有一枱香港人光顧160元卻「走數」。（Threads@homeyclub._）

「真係唔係好明點解要咁做（走數）……」旺角手工意粉小店Homey Club在Threads發布賬單相片，老闆娘指，5月10日其丈夫見客人已「settle晒（安頓好）」，就去廁所，留下她在店內工作，「得返我喺舖入面」，其間一時無為意，「俾1枱香港人走咗數」。

旺角食店一枱港人食160元霸王餐：唔係好明點解要走數

從賬單看到，這枱香港人於5月10日下午4時許入座，叫了蛋糕、多士、紅茶及咖啡，埋單連優惠共計160元。

這枱香港人叫了蛋糕、多士、紅茶及咖啡，埋單連優惠共計160元。（Threads@homeyclub._）

老闆娘墊支付款：下次唔好咁啦

由於這枱香港人走數，老闆娘決定自己墊支餐費，並盼望對方不會再「走數」，「都只係$80一個餐連埋杯咖啡……今次我幫你畀咗，下次唔好咁啦」。

網民斥「霸王餐」離譜： 冇良心，令香港人丢臉！

網民看後震驚，批評食「霸王餐」離譜，「咁癲？」、「小店經營生意難做，仲走人數，冇良心」、「令香港人丢臉！」，又建議公開閉路電視影像尋人，「出樣叫佢哋返嚟找數啦。唔找就報警」、「建議開樣，有得1次就有下次」、「你畀得1次就會有第2次，唔可以縱容呢啲人㗎」。

網民建議「先收錢後上菜」，以防「走數」。（Threads@homeyclub._）

倡「先收錢後上菜」防「走數」

另有網民認為應「先收錢後上菜」，以防「走數」，「收錢先好啲，有時食完都唔記得自己畀咗錢未」、「落單時順便畀錢，大家唔使煩」、「細型cafe好多都係先收錢，尤其人手少嗰啲更必要，減少唔少運作壓力」。

食店其後回覆網民留言，「多謝大家嘅建議，我哋希望呢個係個別事件，客人都只係唔記得埋單，我哋之後都會盡量守住，先付款，後上餐」。

食「霸王餐」犯《盜竊罪》可監禁3年

吃「霸王餐」或會觸犯《盜竊罪》。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去」，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。

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