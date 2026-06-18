黃雨雷暴警告夾擊！將軍澳眾男脫衣照打波　網民勸：行雷唔好再打

本港近日天氣不穩，市民最好留在室內。有將軍澳街坊在Facebook群組「將軍澳主場」表示，今年6月13日下午約3時正值黃色暴雨警告信號和雷暴警告，從高處拍攝到將軍澳南公園籃球場，一眾男子脫下上衣，繼續冒暴雨打波，笑言「青春真可愛青春」、「好熱血」，同時上載相關片段和照片。



今年6月13日下午約3時正值黃色暴雨警告信號和雷暴警告，樓主從高處拍攝到將軍澳南公園籃球場，一眾男子脫下上衣，繼續冒暴雨打波。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民熱議行為

許多網民在帖文留言，「打波先嚟落雨」、「型」、「一入商場即病」、「我都係咁照踢波，不過都係30年前了」，不過亦有人警告，暴雨時不應進行戶名活動，「行雷就唔好再打啦」。

樓主笑言「青春真可愛青春」、「好熱血」，但有網民認為「行雷就唔好再打啦」。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主笑言「青春真可愛青春」、「好熱血」，但有網民認為「行雷就唔好再打啦」。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主笑言「青春真可愛青春」、「好熱血」，但有網民認為「行雷就唔好再打啦」。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主笑言「青春真可愛青春」、「好熱血」，但有網民認為「行雷就唔好再打啦」。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

天文台提醒雷暴發生可做5大措施

天文台當日（13日）下午2時15分發出黃色暴雨警告信號，而雷暴警告則早在下午1時30分已生效，有效時間至同日下午3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，天文台當時提醒，雷暴發生時，請採取預防措施 ：

1. 如身處室外，請盡快到安全地方躲避

2. 離開水面，切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆

4. 提防強陣風，留心被飛散或墜落物件擊中

5. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲



（《季前賽》劇照）

（Facebook群組「將軍澳主場」）

其他報道：東涌3中學生「共享」1單車！1踏車1企車架1坐鐵籃 網民：雜技團

本港有共享單車服務，前提是安全使用。Facebook群組「東涌friends club」管理員日前表示收到街坊報料，以及提供照片，顯示3名中學男學生身穿校服，共乘一輛共享單車，其中一人如常踏單車，有一人站在單車後輪車架位置，餘下一人則坐在單車前方的鐵籃內，雙腳伸出，單車後方有一名女學生。圖中眾人臉部均被綠色恐龍貼圖遮蓋，無法看清表情，現場相信是區內行人路。



3名中學男學生共乘一輛共享單車，其中一人如常踏單車，有一人站在單車後輪車架位置，餘下一人則坐在單車前方的鐵籃內。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

網民熱議行為

樓主在帖文笑言「街坊報料：真正共享」，許多網民笑言「青春」、「啲後生仔果然夠腳力，年紀大啲返咗屋企條小腿肯定抽筋酸痛」、「我都見過，好勁」。但亦有人批評行為危險，「一有咩事，3個即刻跌低受傷」、「雜技團」、「歡樂滿東華」。

有網民認為行為「青春」，但亦有網民批評危險。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

全文：東涌3中學生「共享」1單車！1踏車1企車架1坐鐵籃 網民：雜技團