【天氣消息／雨傘】本港近日暴雨連連，沒有雨傘會相當麻煩，但也不應不問自取拿走他人雨傘！有香港男生於6月16日黃色暴雨警告信號（黃雨警告）生效期間在社交平台Threads發布影片，大呻於銅鑼灣進入潮牌「Stüssy」專門店、放下雨傘5分鐘，就被人偷走雨傘。其間男生曾在網上向網民求救，獲大批暖心回應。然而男生最終仍要原地避雨1個小時，相當狼狽，直斥「偷遮賊不得好死」。



事件引來網民熱議，紛紛同情男生遭遇，批評下雨偷傘行為離譜，「勁慘」、「點解啲人佢咁衰格㗎」、「落雨偷遮者要被詛咒」。亦有網民建議雨傘一定要跟身，「所以啲遮真係唔可以擺喺（店）出面」、「幾時都袋個膠袋喺身放遮！」。



有香港男生大呻於銅鑼灣進入潮牌「Stüssy」專門店、放下雨傘5分鐘，就被人偷走雨傘。（AI生成圖片）

「入咗去5分鐘就被人偷咗把遮」。6月16日晚上6時許天文台發出黃雨警告生效期間，該香港男生於Threads發布影片，感嘆走入潮牌「Stüssy」銅鑼灣專門店、放下雨傘5分鐘，就被人偷走雨傘，而當時雨愈下愈大，不知如何是好下向網民求救，「有冇師兄可以遮我去IKEA買遮，最多請你食個榴連雪糕」。

樓主走入潮牌「Stüssy」銅鑼灣專門店、放下雨傘5分鐘，就被人擅自取走雨傘。（Threads@sherlock_chowfo）

樓主走入潮牌「Stüssy」銅鑼灣專門店、放下雨傘5分鐘，就被人擅自取走雨傘。（Threads@sherlock_chowfo）

樓主走入潮牌「Stüssy」銅鑼灣專門店、放下雨傘5分鐘，就被人擅自取走雨傘。（Threads@sherlock_chowfo）

一方有難，八方支援。樓主發出帖文後，不少網民留言表示幫忙，「Need help？（需要幫忙嗎？）」、「使唔使車你返屋企？」、「是咪走咗，我就得一把遮姐」、「同的唔識嘅人說，可唔可搭一搭（雨傘），大多數都肯加」。

然而樓主更新留言指，雨下得更大，他已經避雨1個小時，直斥「偷遮賊不得好死」。幸而最終大雨減少，樓主成功離開，「埸細雨咗，衝咗去拉麵了」，並感謝網民留言。

網民批離譜：落雨偷遮者要被詛咒

網民看後紛紛批評擅自取走雨傘者離譜，同情樓主遭遇，「勁慘」、「落雨偷遮者要被詛咒」、「點解啲人咁衰格㗎，偷人哋把遮用嘅」。

亦有網民建議雨傘一定要跟身，以免遺失，「所以啲遮真係唔可以擺喺（店）出面」、「幾時都袋個膠袋係身放遮！」。

有網民建議雨傘一定要跟身，以免遺失。（Threads@sherlock_chowfo）

擅自取走他人財物即屬盜竊罪 可監禁10年

不問自取可構成「盜竊罪」。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。

（Threads@sherlock_chowfo）

睇多啲：黑雨下土瓜灣多車違泊！警員冒雨淋身抄牌片瘋傳 網民讚盡忠職守

【黑雨／紅雨／違泊／抄牌】本港連日暴雨，6月8日晚上天文台更一度發出今年首個黑色暴雨警告信號（黑雨警告），然而惡劣天氣無阻警員盡忠職守。本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌，上載相片網民直指「黑雨都抄牌！」。



事件震驚網民，大讚警員「敬業」，「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「唔違泊咪無人抄牌囉」。



本港社交平台Facebook及Threads瘋傳相片及影片，指黑雨下，土瓜灣新山道有警員冒着暴雨淋身抄牌。（網絡圖片）

本港6月8日晚上迎來大驟雨及雷暴，天文台6月8日晚上7時20分發出黃色暴雨警告，晚上7時50分改發紅色暴雨警告，至晚上8時35分改發黑雨警告，維持1小時。

黑雨下土瓜灣多車違泊 警員冒雨淋身抄牌

暴雨期間，本港多個Facebook群組、Threads帳戶都有網民轉載相片及影片，指黑雨下土瓜灣新山道有警員抄牌，留言「黑雨都抄牌」。

從相片見到，當時正下着大暴雨，土瓜灣新山道路邊有多部汽車違例泊車。雖然位置未有被簷篷覆蓋，但有1名沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。相片又見到，男警後方簷篷底下，站了多名警員。

沒有穿上雨衣的男警員，冒着風雨淋身走出簷篷抄牌。（網絡圖片）

男警後方簷篷底下，站了多名警員。（Facebook群組「香港藍色經濟圈」）

Threads流傳的影片則見到，另1條街道上多部違泊車輛被抄牌，上載影片者留言「抄牌無分天氣，黑雨照常營業中」。

另1條街道上多部違泊車輛被抄牌。（Threads@plutoniumok）

不過亦有網民上載報稱是被抄牌車輛的定額罰款通知書，顯示抄牌日期及時間為2026年6月8日晚上8時24分，當時屬於紅雨警告時段，黑雨警告仍未生效。

有網民上載報稱是被抄牌車輛的定額罰款通知書，顯示抄牌日期及時間為2026年6月8日晚上8時24分，當時屬於紅雨警告時段。（Facebook群組「香港藍色經濟圈」）

網民讚盡忠職守：400元罰款抵畀

其他網民看後議論紛紛，大讚警員「敬業」，「多謝警務人員在 極端天氣下挺身而出緊守崗位」、「辛苦晒，抵加人工」、「淋漓盡致」、「盡忠職守」、「（違泊定額罰款）400蚊抵畀」。

另有網民質疑黑雨極端天氣下為何仍然抄牌，隨即有網民反駁「黑雨就可以違泊？」、「唔違泊咪無人抄牌囉」。

違例泊車定額罰款400元

在香港，違例泊車會被抄牌，目前違例泊車定額罰款為港幣400元。