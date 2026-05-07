乘搭巴士緊記準備足夠車資。本港網絡近日流傳影片，大圍巴士總站內，有男子與女伴上車乘搭B8城巴時，因「爭幾蚊」不夠錢支付車資，與司機爭執，男子咆哮「我而家有無畀錢啊！」，又揚言「你老X臭X！我一定投訴你啊」，司機則指摘「咁無（錢）你哋可以唔上車㗎嘛」。



司機最後決定不開車並報警，男子追下車聲言「玩X死佢（司機），臭X」，並向司機步步進逼，其間男子以胸貼近司機時，司機跌倒在地，現場路人嘩然，男子見狀強調「佢自己跌低㗎咋」。影片至此結束，司機報稱受輕傷需送院治理，事件交執法部門跟進，城巴配合調查，男子則往大圍站方向逃去無蹤。



事件引來網民熱議，批評男子離譜，「幾蚊都無仲要兇人」、「真正嘅發窮惡」、「行為上有威脅已經可以告佢」。



大圍巴士總站內，有男子因「爭幾蚊」不夠錢支付車資，與司機爭執。（YouTube頻道「車CAM特警」）

YouTube頻道「車CAM特警」以「搭巴士俾唔夠錢被車長揭發，仲惡過鬼」為題發布該段影片。

車資問題爭執 男子向司機怒吼：我無畀錢咩？

事發4月23日下午5時半左右，大圍巴士總站有男子與女伴上車乘搭B8城巴時，因車資問題與司機爭執。影片長約4分鐘，聽到女子表示「我無錢喇，我1蚊都無喇」，男子於是以現金支付車資，惟司機發現金額不足，表示「你呢度得幾蚊咋先生……18蚊（車資18.1元）啊嘛，你揼14蚊落嚟！」，男子反駁「轉頭畀你吖嘛！」，司機回應「咁你而家無畀啊嘛！」，惟男子不滿斥「咁大聲做乜嘢啫！你好大聲咩？我無畀錢咩？我而家有無畀錢啊！」，司機反駁「而家你兇我啊先生，唔係我惡你。咁你而家唔啱（車資）啊嘛」。

男子不斷大聲責罵司機。（YouTube頻道「車CAM特警」）

男子揚言投訴 司機不開車並報警

同行女子之後再付款，但仍然欠2元車資，無奈表示「爭2蚊啊嘛，咁我而家真係無（錢），爭2蚊得唔得，咁佢而家都畀微信，咁都係我畀錢啫，我都係爭2蚊之嘛，係咪啊？」，司機回應「而家係畀唔夠錢嘅問題啊嘛……咁無（錢）你哋可以唔上車㗎嘛，你明唔明啊？」，男子則咆哮「你老X臭X！我一定投訴你啊！」，司機聞言表示「得喇，你投（訴）啊。得喇，我唔開（車）」。

男子向司機步步進逼：玩X死你！臭X！

畫面一轉，見到司機已下車並報警，男子追出威嚇，指着司機步步進逼，「你唔好打電話啊！」，司機邊後退邊說「嗱嗱嗱，唔好埋嚟啊！」，又向電話報告「有個醉酒佬喺度搞事啊」。男子聞言更激動，怒吼「醉咩酒佬啊！你慳啲啦你！」，更揚言「玩X死佢（司機），臭X」，現場有路人揶揄「玩死人？人哋玩死你啊」。男子隨後發現拍攝鏡頭，向着鏡頭咆哮「你唔好X拍啊！」。

司機下車報警，男子追出威嚇。（YouTube頻道「車CAM特警」）

司機下車報警，男子追出威嚇。（YouTube頻道「車CAM特警」）

男子貼身狂罵 司機突跌倒路人譁然

畫面再轉，見到男子「貼身」狂罵司機，「乞兒！X你老X臭X」，激動間胸口貼近司機一刻，司機突然跌倒，角度上看不清楚是否被撞跌。現場目擊嘩然，男子連忙呼冤，「有閉路電視啊！佢自己跌低㗎咋」，司機則緩緩站起。影片至此結束。

男子「貼身」狂罵司機，激動間胸口貼近司機一刻，司機突然跌倒。（YouTube頻道「車CAM特警」）

男子「貼身」狂罵司機，激動間胸口貼近司機一刻，司機突然跌倒。（YouTube頻道「車CAM特警」）

男子「貼身」狂罵司機，激動間胸口貼近司機一刻，司機突然跌倒。（YouTube頻道「車CAM特警」）

網民批男子離譜：發窮惡？

網民看過影片紛紛批評男子離譜，「幾蚊都無仲要兇人」、「冇錢就咪搭車啦」、「真正嘅發窮惡」、「拉得啦，普通襲擊」、「行為上有威脅已經可以告佢」、「又話玩死司機，又要驚司機報警，無X用」、「發窮惡，以後點見人？笑都笑到面黃」。

巴士乘客騷擾司機可罰5000元、監禁6個月

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，巴士乘客不得使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為，及不得故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者可罰款5,000元及監禁6個月。

另外，推撞可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（YouTube頻道「車CAM特警」）