跟團北上遇西客！遲到擅離隊、酒店遺證件　導遊拒陪返酒店即西臉

跟團去旅行最怕遇到自私團友！有網民在社交平台分享參加內地2天團，其間遇到種種「西客」事件，先遇到部份團友遲到錯過集合時間，當中有人在未有通知導遊情況下，擅自離隊返港、有人則在旅遊巴開出後才表示在酒店樓下，導致全團人需要折返接載。另外又有人因遺留重要物品在酒店，竟想讓眾人陪同返回拿取，被導遊絕後即時「西臉」，樓主不滿以上眾人浪費大家時間，直斥「出嚟旅遊要尊重人」。



參加廣東2天旅行團遇西客！

有網民在facebook群組「短線旅行團關注組 ShortTrip Watch HK」發帖，透露於6月13至14日和友人參加廣東2天旅遊團，對於第一天旅程順暢感到滿意，詎料翌日在團友中發生連串「西客」事件，令導遊非常尷尬和無奈。

有網民參加內地2天團，分享遇到各種「西客」團友事件。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

有網民參加內地2天團，分享遇到各種「西客」團友事件。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

團友遲大到、擅自離隊返港

樓主表示導遊經已多次提醒，團友需於14日早上11時30分準時到達旅遊巴上，但截至11時50分，有2組客人、合共4名團友仍未現身，當時導遊即時通知酒店員工，請他們上門了解住客是否已退房，查證後發現有組團友已經退房離開，另一組人則「冇人應（門）」。導遊於是致電其中一組團友，先是兩度被掛斷電話，直至第3次對方詢問導遊身份，才回覆指「我哋返了香港」，樓主批評他們沒有預早通知便擅行離隊，「（要）全車人喺度等佢哋」。

有團友遲到，亦有人在未有通知導遊情況下擅自返港。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅遊巴需折返酒店 接載遲到團友

樓主續稱，另一組團友則更為離譜，至下午12時仍然是「打電話搵唔到（人）」，車上團友開始鼓譟，而午餐的餐廳亦致電催促，眾人因此建議導遊應該「唔好等開車啦」。詎料旅遊巴開出2分鐘後，導遊接到該對團友來電指已在酒店樓下，但由於旅遊巴無法再駛入酒店範圍，需要折返在路上接載2人，但不滿他們「上車後一句對唔住、唔好意思都冇講」，到達餐廳比原定時間延遲近30分鐘，餸菜已經只剩下餘溫。

旅遊巴要折返酒店接載遲到乘客，導致所有人延遲吃午餐。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅遊巴要折返酒店接載遲到乘客，導致所有人延遲吃午餐。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

旅行團安排的午餐賣相不俗。（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

團友酒店遺留重要物品 需自行折返向導遊「黑臉」

樓主再稱，飯後原本有1小時自由逛街時間，又有團友在購物時發現裝有證件和錢的袋不見了，導遊致電酒店幫忙查看，發現原來遺留在房內，眾人於是留在旅遊巴等候涉事母女。事關當時正準備回程返港，該對母女和導遊擾攘一段時間，原想眾人陪同返回酒店，但導遊最後決定開車離開，二人需要自行返回酒店取回物品，其中一人則「西晒臉」，樓主質疑「好似責任不在佢哋身上」。對於以上種種事件感煩擾，樓主認為「出嚟旅遊要尊重別人，尊重導遊同司機」，只能盼望下次旅程不要再遇到類似的無品團友。

樓主發文批評涉事團友，「出嚟旅遊要尊重別人，尊重導遊同司機」（「fb＠短線旅行團關注組」圖片）

網民批涉事客人自私：出嚟旅行個個都要自律

事件惹來網民批評涉事團友自私，「人無恥便無敵」、「香港太多呢類自我為是的人」、「最怕跟團遇見呢啲西客，以為自己是大爺，不尊重其他團友」、「出嚟旅行，個個都要自律」、「跟團守時好緊要，做唔到就自由行」、「唔出聲返咗香港嗰對應該要Blacklist啦，咁唔合作嘅人只會影響團友」、「有呢啲團友我會出聲叫佢唔好參加團」、「睇完更加堅定唔會報團，咩貨都有，唔好浪費我時間和金錢」。

過來人分享影響團友經歷：最緊要識做

但有人覺得若然因為自身問題而影響同團人士，懂得人情世故很重要，「我都試過出車2分鐘之後導遊問有冇嘢漏低？我真係唔記得咗攞嘢，之後返酒店攞返，但係我上車之後同所有團友講，陣間午飯我畀錢請大家飲嘢，佢哋個個都好開心仲話我太客氣，做錯嘢唔緊要，最重要識得補飛」、「我試過一次上咗車先發覺留低咗件外套，導遊仲話可以車回酒店取不好浪費，我當然拒絕啦，係自己問題就自己承擔啦，做人點可以唔顧其他人，佢哋真係質素超差」。

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參加旅行團一般有固定路線，未必符合每個人的要求，故不少人都傾向自由行出遊，但旅行團業務仍然興旺。本港有網民日前經過1間旅行社位於沙田的分行，只見開放式的店舖內有眾多客人，數名職員忙於招呼講解，而店外更有大量市民駐足，多人注視分行張貼的行程單張，同時互相討論，場面非常熱鬧。樓主驚訝地表示：「𠵱家先知（旅行團）仲有得做。」



樓主經過一間旅行社位於沙田的分行，見到現場顧客眾多，場面熱鬧。（Threads@micmicdess圖片）

價錢吸引 年頭跟團去首爾5日$1,099

帖文引來大量網民分析原因，有人認為跟旅行團的價格相當吸引，「年頭跟團去首爾5日$1,099，自己訂機票酒店都訂唔到呢個價」、「我媽個時話新年初五飛首爾5日$1,399，畀我一張演唱會飛都買唔到 」，樓主笑言「下次我都跟團先」。

跟團避免家庭不和

除了價錢之外，許多網民提到跟團可以避免家庭不和，「老人家跟團好處多過自由行，包括旅程完結後嘅日常生活，跟團衰咗，佢會同人講都係個旅行團幾衰；自由行衰咗，佢會同人講佢仔女、新抱、女婿幾衰」、「自由行，老人家一唔鍾意食同行程，立刻黑面；旅行團，佢哋怕被人話『公主病』，只會罵導遊服務差」，樓主回覆大讚「真，點衰法都係旅行團」。

有網民笑言樓主「落後咗好多年，去睇HOY TV《臥底旅行團》啦，已經做咗五季」，HOY TV則留言指「好似話準備第六季」。(《臥底旅行團5.0》圖片)

跟團毋須規劃行程

部份網民則不喜歡規劃行程，而旅行團是「快靚正」選擇，「年紀開始大，唔想再計劃同搞咁多嘢」、「開始鐘意跟團，唔使煩，上車就瞓，買完啲嘢放上車，唔使攞住周圍走」。

前往交通不便地方 跟團是更好選擇

另外，前往交通不便的地方，例如埃及、西藏、新疆，網民形容跟團更加安全和有保障，「唔太安全嘅地方會跟團」、「如果自由行去埃及，都好難搞」。

雖然參加旅行團的確有好處，但有時旅客可能遇到問題，想作出投訴。（《老表, 你好嘢》截圖）

旅行團半自助 一至兩日全日自由活動

此外，有網民指出「𠵱家好多團都半自助，有一兩日全日自由活動」，設有自由活動時間，兼顧跟團的便利與自由行的彈性。

網民笑言：《臥底旅行團》都做咗五季

更有網民笑言樓主「落後咗好多年，去睇HOY TV《臥底旅行團》啦，已經做咗五季」，HOY TV則留言指「好似話準備第六季」。

市民參加旅行團後如有不滿，可以向旅遊業監管局作出投訴。（資料圖片）

旅行團旅客可向旅遊業監管局作出投訴

雖然參加旅行團的確有好處，但有時旅客可能遇到未能成團、改期或退款問題。旅遊業監管局負責旅遊業界的規管事宜，如有市民希望向局方作出正式投訴，可提供足夠和合適的資料，包括事件的細節、日期、收據副本和任何其他證明文件。

適當情況下 資料可能轉交至執法機關或其他政府機構

在接獲每宗投訴後，旅監局將先評估該投訴是否屬於其職權範圍，或會要求投訴人就該項投訴的內容作進一步澄清，有關投訴視乎個案性質或會轉交予旅監局內相關組別跟進，並在局方的法定職權範圍內進行調查或調解。一旦發現或懷疑個案涉及刑事成分或其他違法行為，旅監局或會在認為適當的情況下，將資料轉交至執法機關或其他政府機構。

（facebook「短線旅行團關注組 ShortTrip Watch HK」）