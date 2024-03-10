台灣旅行團再爆超丟臉行為　竟於京都清水寺這樣做　外國遊客怒斥

清水寺是京都的熱門景點，也是許多人心中的必去清單之一。



9日有遊客遇到了一群從台灣來的長輩旅遊團，每個人竟拿著一個膠樽盛水，導致後面的人大排長龍，被告知後仍認為「就是可以裝」。

這個行為也讓許多網友直呼「好丟臉」，不過也有過來人表示，可能是導遊說可以裝的。

逐個逐個團友慢慢裝 其他外國遊客也忍不住大罵（點圖放大看相關照片、原文全文及網民意見）：

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一名遊客在臉書「京都自由行究極攻略」發文，他9日一早到清水寺祈求健康平安，卻遇上了一群台灣來的長輩旅遊團，大概有10個人，每個人手拿著一個膠樽卡在第一個位置盛水，後面的人大排長龍都在等他們把每一樽水裝滿。

後面的外國人也受不了，斥責他們趕快往前，卻得到回覆：「大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！」然後同團的人仍繼續一個一個慢慢裝。

原po表示，「雖然不曉得可不可以拿膠樽裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象」。

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不少網友看到發文也紛紛留言：

「誰家長輩快帶回家，別出來了」

「傻眼」

「這兩年真的覺得台灣長輩團很多都很蠻橫，提醒他們還會裝傻，後來直接跟他們說就開始倚老賣老」

「我最近遇到的台灣人素質都滿差的」

「有夠丟臉的」

「好荒謬的畫面」

「第一次看到」

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但也有人表示可能是導遊說可以的：

「之前去黑部立山，下山到了富山站的時候遇到一團台灣團，導遊正在跟團客說站外有個泉水歡迎大家那水瓶去裝水喝喔」

「應該是導遊說可以裝的，之前參加富士山一日遊，忘記去哪個點能夠裝泉水，導遊也說帶自己的瓶子裝」

「3月4日去清水寺，我們導遊有說可以帶水瓶裝，也說懶得裝的話，直接買一瓶也可以」

清水寺景點「音羽の滝」是順著音羽山湧出，有著「延命水」跟「金色水」的稱呼，也被列為日本十大名泉之一，三道泉水分別為學問成就、戀愛成就、延命長壽，因為水質清澈、喝起來甜美，總是吸引大批遊客前往朝聖祈福。

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