專帶泰國團　女導遊爆要幫埋團友安排色情服務：對找男朋友有陰影

許多人嚮往邊玩邊工作，但現實往往沒有想像中美好。



就有導遊、領隊現身說法，表示進到夢寐以求的旅行社後，卻是崩潰的開始。

不僅跟自己出國玩的感受全然不同，還有女生當初剛入行時，因為經常幫團員安排「洗泰國浴」，導致她對感情方面的事很有陰影。

女導遊入行1年全帶泰國團 要幫團友安排這服務（點圖放大閱讀）：

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作家黃大米日前寫下長文感慨，表示年輕時曾想靠著工作出差周遊列國，覺得有生之年把護照蓋上滿滿的印章，會很有成就感；不過，她現在認為：「可以靠自己賺來的錢出國，比因為工作而出國爽太多了，沒壓力太多了，靠自己就是爽。」

這番話引起不少旅遊業相關人員的共鳴，一名網友透露，第一份工作就是旅行社的業務兼領隊，也幻想著可以常出國，所以畢業前就急著到旅行社卡位，「記得當時的薪水極低，每個月19800元（台幣，約5000港元），每天從早上8點忙到晚上9點、10點，還沒有加班費，結果一考到領隊證，帶了一團中國江南團以後，立刻辭職不幹」。

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他直言，工作出國跟自己出國的感受完全不一樣：「一會兒團友的錢包不見，一會說護照不見，結果最後不是在車上找到，就是在房間找到，菜鳥如我嚇出一身冷汗，壓力大到爆表，更何況這薪水跟所付出的時間成本，根本不相符。」

另一名女網友則表示，第一份工作就是進到夢寐以求的旅行社，然而從頭到尾都是帶泰國旅遊團，一整年不斷幫團友安排洗泰國浴，眼看男性團員像選妃似的挑小姐，讓她對交男友這事有了陰影。

還有人透露，一位女生朋友是從本地團開始帶，第一次的金門團中，就有位90歲老爺爺在機場突然心肌梗塞走了，嚇得她返台後恍神好幾個月，後來離職過了1年，才慢慢恢復正常。

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對此，網友們紛紛回應，「看起來也是個適合修行的行業」、「只要是帶人的，都不會有心情可以放鬆玩」、「領隊很像保母呀」、「旅行社真的蠻辛苦的，甚至有些是無底薪的，全靠業績」、「理想很豐滿，現實很骨感」。

而不少同行也笑說，「想體驗領隊的辛苦程度，可以先試試帶自己家人出國一趟，極度崩潰」、「帶一次團，腦細胞就死光光，老了5歲」、「還有離開酒店後發現假牙忘了戴的，也是領隊的事」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】