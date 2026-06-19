20歲台男持120萬股票！女友要求全包日本旅費　被拒後她狂約異性

許多人會月供股票當作儲蓄理財，而台灣1名20歲男生在「Dcard討論區」發文表示，自小受到父母教導金融理財觀念，所以從國中開始到目前投身工作，「所有的錢，不管薪水、過年紅包、發票中獎，反正只要有多餘的錢，全都拿去買股票，只留生活費，這兩年台股爆發，樓主股票市值約120萬新台幣（約30萬港元），「雖然金額不大，但對我來說是一個里程碑」。



樓主稱女友早前詢問「有沒有也在玩股票」，他回答自己非常認真，而且「定期不定額」，女友知道他持有的股票價值後「瞬間眼睛瞪超大」，形容樓主「原來這麼多錢」。女友稱每次見到樓主銀行存款，只有數百至數千新台幣，一直以為他是月薪只有3萬多新台幣（約7,500港元）的「月光族」。



樓主股票市值達120萬新台幣左右（約30萬港元），「雖然金額不大，但對我來說是一個里程碑」。（Dcard討論區圖片）

雖然金額不大，但對我來說是一個里程碑！ 樓主

女友要求全包去日本旅費

自從得知樓主資產後，女友一直有意無意提起哪個國家很好玩，提議去拍攝情侶網紅照片，甚至一直傳送相關連結。樓主終被說服，打算年底和女友去日本旅行，而她「做功課」計算2人吃喝玩樂等開支，大概10多萬新台幣（約2.5萬港元），甚至明言要求樓主賣股票，負擔所有支出，惟樓主卻認為「這麼大筆開銷，理應各自負擔」，而且是女友提議去旅行。

樓主與女友就旅費問題陷入冷戰，而女友一直上載與男生外出吃飯或逛街消遣的限時動態，完全沒有避諱。（《季前賽》劇照）（《季前賽》劇照）

這麼大筆開銷，理應各自負擔！ 樓主

冷戰期間 瘋狂上載和異性相處限時動態

發生爭執後，樓主相約女友用膳見面，她都以各種理由拒絕，然後一直上載和男生外出吃飯或逛街消遣的限時動態，完全沒有避諱。樓主指女友過往都不會這樣，但他沒有多問或對質，「只是在想是不是該分手了？感覺自己一個人過還比較輕鬆，不用被情緒勒索」。

樓主沒有多問或對竹質，但正考慮是否該分手。（《季前賽》劇照）

只是在想是不是該分手了？感覺自己一個人過還比較輕鬆，不用被情緒勒索！ 樓主

網民：女友會背叛你，但股票不會

許多網民留言支持樓主分手，直指「年輕人終究是年輕人，太衝動了，我跟你說吧，不值得，股票不要賣，說到這裡了」、「我跟你說，懂得幫你省錢的才是好女人 ，你120萬再滾幾年可以到500萬」、「女友會背叛你，但股票不會」、「分了吧」。

懂得幫你省錢的才是好女人！ 網民

理財專家籲雙方共同制定理財計劃

美國理財專家Ramit Sethi撰寫《我教你變成有錢人》（I Will Teach You To Be Rich），書中提及無論兩個人如何相愛，但雙方理財觀念不同，金錢可能會導致關係失敗，只有雙方共同努力，才能制定出平衡必需品和儲蓄的支出計劃，讓雙方都能無後顧之憂，在最重要事項上花錢。

（Dcard討論區）

其他報道：同居女友是賊！男子熟睡遭人臉別轉帳21次 戶口27萬人民幣被清空

千防萬防，家賊難防，上海1名女子趁同居男友熟睡期間，多次通過人臉辨識解鎖對方手機，然後擅自將戶口款項轉走，累計犯案21次，涉款金額達27萬餘人民幣（約31萬港元）。男子用錢時驚見賬戶餘額不足才揭發事件，女子一度否認指控，最終因證據確鑿終承認犯案，目前已被刑事拘留。



上海1名女子趁男友熟睡期間，多次通過人臉辨識解鎖男友手機，然後將其戶口的款項轉走。（AI生成圖片）

男子銀行戶口27萬元全被轉走

據上海市普陀區人民政府公告，4月22日晚上10時，上海普陀公安分局長壽路派出所接到報案，事主歐先生稱手機銀行戶口內的27萬多人民幣（約31萬港元）被人擅自盜走。警方了解情況後高度重視，立即派警員展開調查。

歐男的同居女友邵小姐稱，1月4日至4月24日期間，以男友賬戶轉賬21次，累計轉走27萬多人民幣。（網上圖片）

嫌疑人竟是同居女友

據了解，案發當天歐先生用手機付款時，賬戶卻顯示餘額不足，翻查銀行卡支賬詳情後，歐先生徹底傻眼，卡內27萬餘人民幣（約31萬港元）竟被掏空。警方通核對手機轉賬記錄和交易記錄發現，轉賬時間均集中在凌晨，得知歐先生和女友邵小姐長期同居後，初步判斷歐男的女友邵小姐嫌疑最大。

全文：同居女友是賊！男子熟睡遭人臉別轉帳21次 戶口27萬人民幣被清空