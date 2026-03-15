台男有車有樓年薪逾90萬台幣！女友1原因嫌他不長進　網民勸分手

錢無人嫌多，但有人認為維持到生活就已經足夠。台灣1名男生在網上表示，自己目前36歲，有車有樓沒有貸款，工作年薪大約92萬至93萬新台幣（約23萬港元），也不用輪班見紅休，有空時考了一些證書執照，閒錢用作投資，每個月大概可以賺到約2萬新台幣（約5,000港元），卻遭女友嫌不長進，指她公司的資深工程師年薪最高達到300萬新台幣（約75萬港元），要求他改當科技廠工程師。樓主不禁疑惑「有點心累，是不是應該放手了？價值觀有點不同了」。



許多網民留言指「是，放手吧，讓她和資深工程師交往」、「那她年薪是多少？如果她連你的一半也不到，那你也可以叫他換工作啊」、「分手啊，今天她嫌你賺太少就是影響到她的荷包」。



樓主有車有樓沒有貸款，工作年薪大約92萬至93萬新台幣（約23萬港元）。（《童話故事下集》劇照)

年薪大概92萬至93萬新台幣 抽空考取證書執照

36歲樓主在facebook群組「匿名公社」表示，「目前有車有房沒貸款」，年薪大概92萬至93萬新台幣（約23萬港元），工作比較輕鬆，8小時大概只有2至3小時是繁忙，其他大部份時間都是休息，「也不用輪班見紅休」，公司離家只有5至10分鐘，樓主抽空考取證書和執照，例如操作堆高機、處理甲級廢水和甲級職安，閒錢則作投資用途，每月大約可以賺到約2萬新台幣（約5,000港元）。

女友要求改去科技廠當工程師

女友則是在科技圈擔任技術員，其公司的資深工程師年薪介乎100至200萬新台幣（約25萬至50萬港元），部份人更接近300新台幣（約75萬港元）。女友回家常抱怨樓主不長進，希望他換工，改去科技廠當工程師，但樓主認為「生活工作都輕鬆，幹嘛要換工作」，然後不時中被女友批評不長進。

女友抱怨樓主不長進，希望他換工，改去科技廠當工程，令到樓主覺得是否應該分手。（《童話故事下集》劇照)

樓主︰是不是應該放手了？

樓主質疑「36歲年薪不到百萬是很差的意思嗎？」，形容自己少許心累，「是不是應該放手了？」，畢竟雙方價值觀不同。

網民︰換的是人，不是工作

帖文引來大量網民留言，「我覺得你很棒了！她要求太高」、「分手吧」、「換女友或是單身，會很滋潤」、「換的是人，不是工作」。

（facebook群組「匿名公社」）