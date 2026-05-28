企鵝孭書包買魚竟非AI生成？帶你認識日本90年代傳奇企鵝「拉拉」

隨著AI時代興起，如今許多逼真的影像與片段，都已經能透過AI技術來完成。然而，近期網絡上卻瘋傳一段來自90年代的節目畫面，影片中一隻國王企鵝背著專屬小書包，搖搖晃晃地走去魚店買魚，可愛又超現實的模樣，一度讓不少人就誤以為是AI合成影片。而這段畫面的主角，其實是日本傳奇國王企鵝「拉拉（ララ）」。



牠不只曾是日本家喻戶曉的動物明星，牠與主人之間的情感羈絆，更是感動無數網友。

近期網絡上卻瘋傳一段來自90年代的節目畫面，影片中一隻國王企鵝背著專屬小書包，搖搖晃晃地走去魚店買魚，可愛又超現實的模樣，一度讓不少人就誤以為是AI合成影片。（X@tintinpapa1）

因一場意外來到人類世界

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時間回到1986年左右，當時國王企鵝拉拉因被一艘從南極返航至日本的漁船漁網纏住而受傷，後來被日本鹿兒島縣志布志地區（現志布志市）的西本一家救起。

原先大家都認為，等到傷勢恢復後，拉拉應該就會重新回到野外生活。然而，拉拉在被照顧的過程中，卻逐漸與西本一家建立深厚感情，即使身體痊癒後，依然不願回到大海生活。最後，西本一家決定正式收養牠，讓拉拉成為家庭的一份子。

不是寵物而是「家人」

大家或許有看過由占基利主演的電影《黑癲鵝先生》（Mr. Popper's Penguins），意外的是，這劇情竟真實發生在日本。由於鹿兒島對於國王企鵝來說，實在太過炎熱，為讓拉拉能在家中過得更加舒適，西本一家甚至特地將倉庫改造成為拉拉特製的冷氣房，日常生活也幾乎像照顧孩子般細心。對西本一家而言，拉拉早已不只是「被救起的企鵝」，而是真正的家人。牠也逐漸習慣與人類一起生活，甚至會自己在街道上散步，當地居民也對牠十分照顧。

企鵝背著「企鵝背包」去買魚

說到拉拉最經典的畫面，莫過於牠會獨自去魚店買魚。當時西本一家特地替牠準備了一個專屬的「企鵝造型」小背包，裡頭放著買魚的錢，而拉拉便會搖搖晃晃地獨自走到附近魚店。魚店老闆看到牠後，也總會先餵牠吃上一條魚，再把另一條放進牠的小背包裡，讓拉拉自己背回家。除此之外，當地居民也都非常疼愛拉拉。由於國王企鵝不耐炎熱，只要看到牠在外面散步，居民們就會主動拿水管替牠噴水降溫，希望牠能舒服一點。甚至偶爾西本先生還會接到車站派出所打來的電話，通知他：「快來接牠回家。」這些溫暖又有趣的日常，也讓拉拉逐漸成為當地最受歡迎的明星。

拉拉成為日本明星

1996年，拉拉的故事被日本電視節目拍成紀錄片播出，瞬間紅遍全國，簡直就像《阿笨與阿占》的前身。西本家還因此被列入當地幼兒園的校外教學地點，讓小朋友透過與拉拉的接觸，認識國王企鵝的生活。之後，拉拉持續在志布志市生活，受到當地居民與全日本觀眾喜愛，直到2011年離世。不過，拉拉背著書包去買魚的畫面，至今依然是許多日本人經典的童年記憶。

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