打第9針新冠疫苗遭嘲笑！孝順港男爆內情有洋葱：保護家105歲長者

新冠疫情2020年在全球爆發，當時許多人都接種疫苗求保命，而隨着疫情退卻，一般人都停止再打疫苗。本港1名成年男子在Threads發文表示，自己今年6月16日在1間醫療中心自費1,800元，接種第9針新冠疫苗，屬於莫德納（Moderna）的LP.8.1疫苗。



樓主今年6月16日在一間醫療中心自費1,800元，接種第9針新冠疫苗，遭到網民嘲笑。（AI生成圖片）

網民熱議：未見過啲疫苗係要打9針咁誇張

帖文引來許多網民討論，不少人嘲諷問「師兄更新咗最新版本嘅安心出行未？」、「未見過啲疫苗係要打9針咁誇張，吸毒咩？」、「當美沙酮用？」、「世界上原來真係有咁戇X嘅人，大開眼界」。

樓主解釋家中有105歲長者：成家都有乜疫苗都打晒

正當網民以為樓主「無事搵事做」之際，樓主解釋內情，原來當中有洋葱，表示家中有1名105歲老人家，如果感染新冠病毒，為免傳染給家中長者，「要出去住酒店隔離」，樓主更指「成家都有乜疫苗都打晒」。

樓主解釋，因家中有1名105歲老人家，如果感染新冠病毒，為免傳染給家中長者，「要出去住酒店隔離」，樓主更指「成家都有乜疫苗都打晒」。（《桃姐》劇照）

樓主孝順做法獲支持

當知道樓主情況後，網民風向大逆轉，許多人都留言表示讚賞及支持，「明白你難處」、「明呀，祝你哋都身體健康」、「加油呀，你做你認為正確保護屋企人嘅事係冇問題」、「你成家人都好孝順」，但亦有人提醒，即使接種疫苗，都會有機會中招，只不過可能不會出現重症，「戴口罩，唔好出咁多不必要嘅街，日日返屋企即換衫洗手，咁會更有效保障到自己唔好病」。

2021年2月期間，時任特首的林鄭月娥接種首款抵港的新冠肺炎疫苗。（資料圖片/李澤彤攝）

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衞生署衞生防護中心：新冠病毒成為本港風土病

衞生署衞生防護中心今年6月2日發出新聞提醒市民，新冠病毒已成為本港的風土病，活躍程度會出現起伏，市民應按專家建議，根據個人風險和上一次接種疫苗的時間，適時接種初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡風險。

公布接種新冠疫苗的最新安排

衞生署衞生防護中心今年6月17日在官方網站公布有關接種新冠疫苗的最新安排，新冠疫苗接種計劃提供予兒童和成人的LP.8.1疫苗，其有效期將分別於今年7月中及9月初屆滿，現有接種服務會維持至以下日期：

1. 6個月大至11歲人士：疫苗接種服務提供至2026年7月10日

2. 6個月大至4歲未曾染疫人士：如未有在6月12日或之前接種首劑疫苗，他們將未能趕及在7月10日前接種第二劑，以完成初始劑次，可以先預約接種首劑疫苗，並在疫苗恢復供應後接種第二劑疫苗

3. 12歲或以上人士：疫苗接種服務提供至2026年9月5日



新冠疫情2020在全球多個國家和城市爆發，本港政府推出多項防疫措施，包括口罩令。（資料圖片）

市民仍可預約接種新冠疫苗

署方指出，接種計劃下的疫苗接種服務將於今年第四季有序恢復，已登記醫健通的6個月大或以上公眾人士可使用醫健通流動應用程式預約新冠疫苗接種。預約系統會自動填寫個人資料及過去的本地新冠疫苗紀錄，便利市民預約下一劑的疫苗。此外，市民亦可直接到網站預約新冠疫苗接種，或聯絡指定接種地點接種疫苗。

新冠疫情爆發 未曾染疫人士需接種3針

新冠疫情2020在全球多個國家和城市爆發，本港政府推出多項防疫措施，包括口罩令、安心出行應用程式、禁堂食，以及接種新冠疫苗，以未曾染疫人士為例，當時需要接種3針，否則無法進入食肆、政府場所等地方。去到2023年1月30日，港府取消向新冠感染人士發出隔離令的安排，確診者毋須強制留在住所、醫院或隔離設施，核酸或快速抗原測試呈陽性的人士亦毋須再透過衞生防護中心網上平台申報。同年3月1日，政府全面撤銷強制佩戴口罩要求，所有適用於大眾的社交距離措施正式結束。

（Threads@lamlarryyyy）

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養育小孩並非易事，子女長大後理應適度報答父母。馬來西亞1名男子在網上表示，18歲兒子日前到餐館擔任兼職，父子一同出門，兒子下車前將50令吉（約99港元）紙幣遞給父親，表示給他買早餐。



樓主展示兒子給予的50令吉（約99港元）紙幣「早餐費」。（Threads@takaful_boss.bul）

網民︰物輕情義重

帖文引來許多網民討論，大讚樓主兒子是「孝順子」，又指「證明有家教」、「即便薪酬微薄，但至少他付錢，物輕情義重」。

樓主表示「這是第一次收到兒子的孝親費」，沒有想到兒子會給自己「早餐費」。（AI生成圖片）

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