銅鑼灣比亞迪逆線剷行人路！司機疑載輪椅病患　網民同情籲多體諒

法律不外乎人情？網上最近流傳1張照片，現場是銅鑼灣百德新街，目擊者指事發於凌晨時分，一輛比亞迪私家車逆線剷上行人路，旁邊有1名疑似身穿病人服的中年女子下車，質疑「咁都得呀？」。而照片可見車旁放有輪椅，相信是有乘客需要用作代步。



許多網民留言表示情況可接受，「人哋有輪椅就睇開啲啦，你咪行開啲囉，佢又唔係長期停喺度」、「如果真係病人有需要，安全情况下，都情有可原」、「凌晨就算啦」。



比亞迪旁邊有1張輪椅，相信是有乘客需要用作代步。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

比亞迪私家車剷上百德新街行人路

樓主在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1張照片，現場是銅鑼灣百德新街近記利佐治街的行人專用區，樓主用文字指出，今年4月27日凌晨3時許，見到1輛比亞迪私家車剷上上址行人路，「個阿嬸落車着住醫院格仔睡衣同多科手術紫色袍落車」，質疑「隔離係行人專用區，行人路變咗行車專用咩？」。

車旁有輪椅 相信有乘客需用作代步

相中可見，比亞迪逆線剷上行人路，左車門打開，1名男子站立，車旁有輪椅，相信有乘客是坐輪椅人士，另有2名女子站在車旁，其中1人身穿淺色條紋狀衣物的女士站在車旁，不排除是病人服。

網民︰又凌晨又輪椅，情有可原

帖文引來大量網民討論，部份人認為需要報案，但更多網民認為「又凌晨又輪椅，情有可原」、「睇到㗎輪椅，相信對方都係為咗落車行動不便者着想，又點會係一個剷上行人路嘅司機」、「香港人放鬆啲啦」。

最高可被判罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上不小心駕駛汽車，一經定罪，可被判罰款5,000元及監禁6個月，但這是最高刑罰，沒有下限。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）