上水建築工人坐後巷吸煙！港男憂火警稱報勞工處　網民反體諒工人

吸煙危害健康，更有可能引起火警，但在安全情況下吸煙也要被公審？勞工及福利局局長孫玉菡早前表明，政府實施地盤全面禁煙，將建築地盤指定為法定禁煙區。最新修例框架下，違例吸煙的工人將面臨定額罰款3,000元。有網民日前在社交平台群組公審，指目睹有建築工人在後巷吸煙，而後巷上方正是老人院，擔憂引致火警後果不堪設想，故稱「已報勞工處」。



不過，由於工人只是坐在路邊吸煙，防邊沒有建築物料，亦非棚架範圍，故帖文引來網民一面倒批評樓主公審不合理，形容他是「道德X」，「又唔係搭緊棚食煙，咁都好影」、「多X餘，嗰度又唔係法定禁煙區」。有人留意到事發時相信正值工人午休時間，認為樓主不應太苛刻，「食支煙抖氣啫」。



上水有建築工人在後巷吸煙，有目擊者憂引致火警波及鄰近老人院，向勞工處舉報引來網民圍剿。（「facebook＠清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

上水有建築工人在後巷吸煙，有目擊者憂引致火警會波及鄰近老人院，故已向勞工處舉報，帖文引來網民圍剿。（「facebook＠清濤苑清河邨&祥龍圍」圖片）

該目擊者在facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」上傳影片和照片公審，指日前於下午12時30分在上水目睹有建築工人在後巷吸煙，而後巷「樓上係老人院」，相信是擔心工人亂棄煙頭會引致火警，故稱已就事件向勞工處舉報。

建築工人後巷吸煙 目擊者憂火警波及老人院：已報勞工處

片中所見，現場為上水新樂街和符興街中間的後巷，當時有名穿着工衣的建築工人坐在地下，相信正是休息時間，他清楚被拍到將香煙遞近嘴邊；而另一名男子則脫下鞋子，躺在地上休息。

上水有建築工人在後巷吸煙。（「facebook＠清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

上水有建築工人在後巷吸煙。（「facebook＠清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

上水有建築工人在後巷吸煙。（「facebook＠清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

樓主公審反遭圍攻：識唔識分地盤範圍啊？

不過樓主圍爐不成反被網民圍攻，紛紛批評他「道德X上身」，「會唔會苛刻得水滯呢樓主？」、「街邊食煙都唔得？」、「唔喺工地食煙無問題喎」、「又唔係搭緊棚食煙，咁都好影」、「識唔識分地盤範圍啊？」、「多X餘，嗰度又唔係法定禁煙區」、「最緊要食完有手尾，整熄煙頭」。

疑為工人午休時間 網民狠斥樓主：仇食煙仇上腦

有留言指建築工人都有休息時間，「12:30似午餐時間」、「食飯時間佢哋休息就由佢啦」、「食支煙抖氣啫」，台質疑樓主「仇食煙仇上腦」，「如果食煙嗰個唔係工人，係個西裝友，呢條6X就唔會PO上網，係要搞到工人低一人級咁」、「香港大X把煙民，你唔去影？你係咪食飽飯好得閒」、「周街火車頭你有無報警？」、「影得鬼鼠又要學人做判官，收X啦」。

（facebook「清濤苑清河邨&祥龍圍」）