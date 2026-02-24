北角富麗園疑外傭爬出露台抹窗　目擊者斥僱主：畀幾千蚊當奴隸主

爬出窗外抹窗隨時有墮樓風險！有女生於北角半山富麗園目擊，1名疑似外傭的女子爬出露台抹窗，質疑是僱主指示，狠批僱主「畀幾千蚊出嚟，請個工人當自己係奴隸主咁」。



網民紛紛怒斥，「正X街僱主嚟，好易搞出人命，都唔係未試過，點解要咁做，明明網上有咁多教學教唔使企出去抹」、「希望呢個僱主黑足1年」、「姐姐跌一跌，全香港僱主就會驚」。



有女生於北角半山富麗園目擊，1名疑似外傭的女子爬出露台抹窗，質疑是僱主指示。（Threads@rain_rain_p）

該女生2月23日於Threads發文表示，「新年流流，叫工人爬出去抹窗，有啲香港人畀幾千蚊出嚟，請個工人當自己係奴隸主咁」。

北角富麗園疑有外傭爬出露台抹窗

照片見到，1名穿着深紅色上衣、皮膚黝黑的女子爬出了露台，站在旁邊外牆石壆上，手中拿着1個膠盆，她其後爬梯返回露台，而樓下平台有1名穿粉紅色上衣女子抬頭觀察過程。

1名穿着深紅色上衣、皮膚黝黑的女子爬出露台，站在旁邊外牆石壆上，手中拿着1個膠盆。（Threads@rain_rain_p）

網民斥僱主自私自利：人家的生命不是命

網民批評僱主離譜，「真心點解個腦會諗到叫工人咁樣出去抹」、「呢啲僱主犯法」、「這種人就是不是他家人隨便叫喚，人家的生命不是命，他們家人孩子的生命像珍珠一樣珍貴，自私自利的人，可以買那種伸縮杆擦玻璃的工具」。不過亦有網民估計是外傭自己爬出露台，未必是僱主指示，「你肯定係僱主叫？會唔會係佢自己擒出去？」。

女子其後爬梯返回露台。（Threads@rain_rain_p）

僱主叫外傭抹窗有什麼規範須遵守？

根據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定，同時外傭除手臂外其他身體部份都不可伸出窗外。

（Threads@rain_rain_p）