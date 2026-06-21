9歲女童鋼珠塞耳1年！患耳炎揭真相　醫生30秒精準勾出免全身麻醉

兒童可能會因好奇而做出匪夷所思的事情，隨時影響健康。台灣耳鼻喉科醫師李典憲在個人Facebook專頁表示，早前1名媽媽帶同9歲女兒前來求醫，母親表示女兒1年前將鋼珠塞入右邊耳朵，家人全不知情，女童過往一年曾經患上感冒，都有看醫生，卻沒有表示耳朵不舒服，亦沒有任何症狀，所以不以為意。直至最近女童左側中耳炎，所以才前來求醫，結果才發現該顆鋼珠。



李醫生小心翼翼地將器械伸入女童耳內，隨後發現1顆鋼珠。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

意外發現女童右耳有鋼珠

李醫生意外發現女童右耳有鋼珠，女童才交代事件，即是「鋼珠就這樣卡在耳道超過一年」，李醫生形容「聽了毛骨悚然」，經局部麻醉後，李醫生用器械慢慢為女童勾出鋼珠，然後再用內視鏡檢查耳膜，慶幸沒有發炎，但「耳道壁已經有點壓瘡發炎」，女童需要滴抗生素藥水和覆診。

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」影片截圖）

鋼珠塞耳1年 終順利移除

李醫生表示，第1次遇到鋼珠卡在耳道超過1年以上的個案，慨嘆「這孩子也太會忍耐」，幸好順利為孩子移除異物，「不然異物卡在耳朵1年，心裏應該很慌」。

李醫生沒有介紹器械，但翻查其過往帖文，相信是微型耳用刮匙，李醫生從日本訂購，可以從異物後方輕輕勾出。（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」）

上載治療影片 歷時約30秒

李醫生同時上載當時治療影片，可見他小心翼翼地將器械伸入女童耳內，隨後發現1顆鋼珠，鋼珠表面有黃色耳垢，李醫生嘗試將器械靠近鋼珠，幸好可以移動到，於是慢慢將鋼珠勾出來，順利移除異物，過程大約30秒。

女童鋼珠塞耳期間完全不痛不癢。（AI生成圖片）

從日本訂購微型耳用刮匙 試過鼻內勾出圓形小豆

雖然李醫生沒有介紹器械，但翻查其過往帖文，相信是微型耳用刮匙（Rosen Knife Curette）是一種精密的耳鼻喉科手術器械，李醫生從日本訂購，價格不菲，可以從異物後方輕輕勾出，避免病人轉送醫院接受全身麻醉，才能取出異物，李醫生試過在男童鼻內勾出圓形小豆。

（Facebook專頁「李典憲 耳鼻喉科醫師」）

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切勿將任何異物放入肛門理應是常識，但「人類總要重複同樣的錯誤」！台灣有網民在Threads表示，「千萬別往屁股裡塞跳跳糖（港稱爆炸糖）」，最初可能沒有感覺，但當腸道開始分泌液體時，「會瞬間感覺到好像帶刺蠱蟲在後穴裡爬來爬去」，身體不自覺抽搐，雙腿會軟得不能走路，沒有灌腸洗掉腸道的爆炸糖，效果會持續10多分鐘。



直肛外科醫師陳威智慎重提醒大家「不要用屁屁玩食物」。（AI生成圖片）

醫生提醒：不要用屁屁玩食物

直肛外科醫師陳威智留言指，基本上爆炸糖是設計給口腔食用，口腔也是黏膜組成的，所以大致可以推論爆炸糖的刺激感是不會造成直腸黏膜的受損，但是作為直肛外科醫生，其職責就是「守護大家的屁屁健康，這邊慎重提醒一件事，那就是不要用屁屁玩食物」。

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