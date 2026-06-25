城巴女乘客伸腳穿前座！目擊者：不知所謂年輕人　網民：目測40歲

不論什麼年紀，乘搭公共交通工具時理應顧己及人。有香港女生在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文表示，6月19日晚上約7時乘搭城巴682號線，當時坐在下層，見到對面1名戴鴨舌帽的女乘客伸出僅穿襪子的右腳，穿過前座2個關愛座中間空隙，令腳可伸值。當時關愛座無人，雖然沒有影響其他乘客，但其右腳格外顯眼。



女乘客伸出僅穿襪子的右腳，穿過2個關愛座之間，由於當時無人坐在關愛座，所以其右腳連同印有Hello Kitty圖案的襪子非常顯眼。（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

樓主上載照片以顯示當場情況，見到該名女乘客右腳穿上印有卡通角色Hello Kitty圖案的襪子，她正在低頭使用手機。樓主在帖文批評「不知所謂年青人」，但網民則「錯重點」，紛紛指該名伸腳女年紀不輕，甚至形容「目測40歲」。

樓主稱「不知所謂年青人」惹熱議

帖文引來許多網民討論，但他們反而討論樓主對年輕人的定義，「你係咪對『年青』呢個字有咩誤解？」、「仲年青？」、「目測起碼40歲以上，你點去理解『年青人』？」、「成個大媽咁，都叫年青人？」、「着Hello Kitty襪唔代表後生」。

網民批評：冇家教冇分年齡

亦有人言歸正傳，批評圖中女子行為，「冇家教冇分年齡」、「真的很奇怪，正常人但凡有少少教養，應該都唔會咁樣做，人哋唔話你，你自己都核突啦」、「無家教之最，識佢嘅講聲畀佢知啦」。

網民熱議樓主對年輕人的定義。（《季前賽》劇照）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒人士、引致滋擾或構成危險性的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁投訴。

城巴乘客不得在車廂內作出影響其他乘客的行為。（示意圖/資料圖片）

九巴亦要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾行為

至於九巴都有同類要求，官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

（Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」）

其他報道：後座大媽伸腳穿空隙放前凳！前方乘客驚見人腳 網民炮轟︰好嘔心

乘搭公共交通工具時，不應將腳放在其他座位上，但相關行為從來沒有停止過，甚至愈做愈離譜。有網民在Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」上載一張照片，顯示樓主乘搭巴士坐在左邊座位，右邊空位離奇多了一隻人腳，右腳趾甲搽了紅色趾甲油，而且戴上趾環，相信後方大媽發現座位有空隙，所以伸進去「晾腳」，直穿空隙，因而被樓主發現，於是拍下公審，無奈表示「在線等，點部署」。



後方大媽發現座位有空隙，所以伸進去「晾腳」，直穿空隙，右腳趾甲搽了紅色趾甲油，而且戴上趾環。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」圖片）

網民建議：扮嘔，吐痰

帖文引來許多網民留言，「滴一滴口水落去，佢話你，你話『我冇向後吐口水喎？』」、「用打火機燒佢」、「扮嘔，吐痰」、「好嘔心」，亦有人稱「張相幾年前㗎喎」。翻查該張相片，的確在多個社交媒體瘋傳，但無交代事發日期和地點。

全文：後座大媽伸腳穿空隙放前凳！前方乘客驚見人腳 網民炮轟︰好嘔心