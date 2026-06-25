悲！留學生命喪澳洲街頭近1星期　逾10萬人次路過竟無人察覺惹議

澳洲悉尼發生1宗令人心痛的都市悲劇。1名32歲的尼泊爾留學生，因失去身份而流落街頭，被發現時，不幸死於市中心火車站旁的灌木叢中，最讓人震驚的是，他的遺體在睡袋裡躺了近1個星期，其間數以10萬計人流從他身邊走過，卻無一人察覺。事件曝光後當地市民在海德公園為其舉行了追悼會，送這位留學生最後一程。



留學生命喪街頭，數以10萬計人流路過卻無人察覺。（AI生成圖片）

留學生被高昂學費與生活費壓垮

據《衛報》報道，死者叫比克拉姆·拉馬（Bikram Lama），出身在尼泊爾普通家庭，2013年他從家鄉尼泊爾到澳洲悉尼讀大學，由於當地房租、生活開支大幅上漲，再加上國際學生高昂學費，讓本就出身普通的比克拉姆雪上加霜。

迫於無奈他選擇做兼職，但當地對留學生工作時數有嚴格限制（每兩周工作時間不能超過48小時），比克拉姆的薪水根本無法應付基本開支，更別提學費。（AI生成圖片）

比克拉姆迫於無奈選擇做兼職，但當地對留學生工作時數有嚴格限制（每兩周工作時間不能超過48小時），比克拉姆的薪水根本無法應付基本開支，更別提學費。出於自尊心，以及不願讓遠在家鄉的父母擔心，比克拉姆選擇獨自「硬撐」，最終變成悲劇。

留學生無力續辦護照導致簽證失效

2023年，比克拉姆因無法負擔學費及續辦護照費用，導致學生簽證失效，失去澳洲的合法居留身份，最終比克拉姆淪為露宿者，住在悉尼最熱鬧的聖詹姆斯（St James）火車站行人隧道口。由於他生前每天都會在那裏餵鴿子，附近不少路人都親切地叫他「birdman（鳥人）」。

由於他生前每天都會在公園餵鴿子，附近不少路人都親切地叫他「birdman（鳥人）」。（AI生成圖片）

天氣炎熱致遺體腐爛 10萬低頭族擦身而過

比克拉姆於2025年12月初不幸去世，死後近一周，火車站職員察覺異樣隨即報警。由於天氣炎熱，他的遺體在睡袋內已經嚴重腐爛，警方最終需透過DNA、牙科紀錄及指紋交叉比對，才證實其身份，據當局統計，在比克拉姆死後的幾天內，預估超過10萬人次戴着耳機、低頭看手機從他的遺體旁走過，無一人發現。

由於天氣炎熱，他的遺體在睡袋內已經嚴重腐爛，警方最終需透過DNA、牙科紀錄及指紋交叉比對，才證實其身份。（AI生成圖片）

當地市民自發舉行追悼會送別比克拉姆

大批悉尼市民、慈善團體以及當地尼泊爾社區為了讓比克拉姆走得安詳，於2026年5月7日黃昏，自發聚集在海德公園舉行追悼會，市民點起電子蠟燭，比克拉姆生前的朋友在現場彈奏結他唱歌送別。由於比克拉姆來自佛教國家，更有市民特別在現場為他旋轉起藏傳佛教的「轉經輪」，合十為他的靈魂超渡。

大批悉尼市民、慈善團體以及當地尼泊爾社區為了讓比克拉姆走得安詳，於2026年5月7日黃昏，自發聚集在海德公園舉行追悼會。（AI生成圖片）

悉尼市議會全體議員更特別在會議上為比克拉姆默哀一分鐘。有出席追悼會的獨立州議員悲痛表示，已經要求政府徹查這宗事件「不要讓體溫正常的都市，變成最寒冷的地方」。

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路不拾遺看似舉手之勞，但對物主而言，卻是一件暖心大事！本港有女生在Facebook群組「將軍澳主場」發文表示，今年6月9日到港鐵坑口站樓上店舖購物，「之後唔留神跌咗銀包」，之後收到店員來電通知，表示「有位路過嘅途人執到我銀包，好心執起交給店員保管」。店員一直看守和致電通知，再等候樓主折返認領。樓主最終發現「入面所有現金、證件全部齊整，一啲都冇少」。



物主公開事件致謝

樓主慨嘆「好遺憾冇機會親自多謝呢位熱心途人」，同時多謝店員Tony幫忙，大讚「喺現今社會，願意主動執失物交舖頭等失主，呢份誠實同善心真係好珍貴」，樓主特意在群組公開事件，「衷心向2位好心人講一聲：多謝晒你哋，令我感受到坑口滿滿人情味」。

樓主多謝男職員和熱心女途人。（AI生成圖片）

熱心途人現身 物主再次多謝

許多網民同樣大讚，紛紛建議「寫感謝信畀樓上公司」、「發送電郵去佢舖頭讚揚佢會更加開心」。該名熱心女途人亦有現身，表示樓主當時「跌咗銀包喺收銀隔離條柱，我執咗俾職員，職員打開銀包見到你有張樓上會員卡，我就走」。樓主回覆「滿心感恩遇上善良嘅你！多謝你拾獲銀包妥善交予店員，免去我無數麻煩，你嘅善心我會永遠記在心裏，由衷向你講一聲多謝晒」。

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