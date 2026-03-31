印男街頭與小販起爭執　當眾斬下其頭顱帶走　警破門驚見伴屍下廚

撰文：引新聞
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印度北方邦巴拉班基縣3月28日發生震驚各界的殺人事件。

一名25歲冰淇淋小販巴布魯前往帕爾薩瓦爾村販售途中，因故與當地五十歲男子尚卡爾發生激烈口角。

25歲冰淇淋小販巴布魯（X@NDTV NEW feed）

雙方衝突迅速升級，尚卡爾突然拔出鐮刀當著旁觀者的面向巴布魯發動攻擊，將其頭顱砍下，案發過程造成現場目擊者極度恐慌。

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尚卡爾犯案後並未逃離，而是撿起頭顱徒步帶回自家。警方接獲報案後，在警視長阿皮特指揮下迅速封鎖村莊周邊，強行進入嫌犯住所時，發現尚卡爾正自顧自在廚房烹飪，死者頭顱就置於一旁。警方當場將其逮捕並查扣作案鐮刀。

死者巴布魯在家中排行老大，平日靠打零工及賣冰淇淋維持一家生計，其妻子與兩名年幼子女獲悉噩耗後悲痛難抑。目前警方正追查雙方口角起因與動機，遺體已送往相關單位進行驗屍解剖。

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