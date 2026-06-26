以為拍拖！37歲內地男透支信用卡¥14萬打賞女主播　父嘆無力償還

網戀愛情需謹慎，隨時令人傾家蕩產！內地河南1名37歲、月薪僅5,000人民幣（約5,800港元）的單身男子，因誤信網絡女主播「以結婚為目的拍拖」的甜言蜜語，竟在短短3個月內透過透支信用卡，瘋狂打賞對方超過14萬人民幣（約16萬港元），平均每月刷信用卡打賞高達5萬人民幣（約5.7萬港元）。而當女主播得知男子是通過透支的信用卡來打賞禮物，隨即人間蒸發，男子此時才如夢初醒，其年逾六旬的父親既震驚又憤怒，直斥兒子「智商有問題」，事件亦引發網民熱烈討論。



單身男子因誤信網絡女主播「以結婚為目的拍拖」的甜言蜜語，竟在短短3個月內透過透支信用卡，瘋狂打賞對方超過14萬人民幣（約16萬港元）。（AI生成圖片）

誤信網絡女主播「以結婚為目的」甜言蜜語 男子透支打賞

據內地媒體《大參考》報道，事發今年5月，來自河南平頂山的37歲趙姓男子回到家鄉，高調向父母宣稱自己談戀愛，令兩老一度非常高興，然而，男子的父親趙先生隨後發現這段戀情從未在現實中見面，女方真實身份更是一名網絡女主播。

男子透露，女主播在直播間內不斷向他灌輸「我的東西就是你的，你的東西就是我的」等親密觀念，並以此為由要求他瘋狂「刷禮物」。儘管月薪僅5,000人民幣（約5800港元），男子不惜透支多張信用卡，在3個月內累計打賞逾14萬人民幣（約16萬港元）。

男子透露，女主播在直播間內不斷向他灌輸「我的東西就是你的，你的東西就是我的」等親密觀念，並以此為由要求他瘋狂「刷禮物」。（網上影片截圖）

男子透露，女主播在直播間內不斷向他灌輸「我的東西就是你的，你的東西就是我的」等親密觀念，並以此為由要求他瘋狂「刷禮物」。（網上影片截圖）

儘管男子月薪僅5,000人民幣（約5,800港元），在對方引導下，不惜透支多張信用卡，在3個月內累計打賞逾14萬人民幣（約16萬港元）。（網上影片截圖）

六旬老父怒斥兒子智商有問題 家庭無力償還巨債

然而，這場用金錢堆砌的「網戀」很快幻滅，當女主播得知男子打賞的巨額禮物竟然全靠透支信用卡維持後，態度隨即大轉變，並切斷所有聯繫，徹底失聯，男子此時才徹底醒悟自己被騙，目前的訴求是希望重新聯繫上對方，並追回該筆14萬人民幣（約16萬港元）款項。

面對這場鬧劇，男子60多歲父親趙先生痛心表示「我也不怕家醜外揚了」，並直言「我覺得孩子智商有問題」。趙先生無奈透露，不知道兒子是如何想的，兩人從未在線下見過面，也沒有給過聯繫方式，只在直播間見面，就說以結婚為目的拍拖。如今兒子因刷禮物在信用卡欠下10萬人民幣（約11.5萬港元）債務，家庭根本不知如何償還。

面對這場鬧劇，男子60多歲父親趙先生痛心表示「我也不怕家醜外揚了」，並直言「我覺得孩子智商有問題」。（網上影片截圖）

面對這場鬧劇，男子60多歲父親趙先生痛心表示「我也不怕家醜外揚了」，並直言「我覺得孩子智商有問題」。（網上影片截圖）

面對這場鬧劇，男子60多歲父親趙先生痛心表示「我也不怕家醜外揚了」，並直言「我覺得孩子智商有問題」。（網上影片截圖）

網民熱議自作自受

事件曝光後，網民普遍對男子的遭遇不予同情，紛紛留言諷刺，「37歲了，得為自己的行為負責」、「這也能叫談戀愛？花錢找罪受」。與此同時，有網民指出這種成年男性在直播間打賞行為，在法律上一般被認定為自願消費行為，不是贈予，大多數是要不回來的。

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