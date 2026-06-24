世界盃｜巴拉圭美女球迷靚到似AI一夜爆紅　揭是超模曾獲選美冠軍

近日，在美加墨世界盃期間，一段巴拉圭女球迷觀賽的短視頻在全球社交媒體瘋狂傳播。這位名叫Naiel Aguilera的23歲巴拉圭模特兼網紅，因五官精緻、氣質出眾，被網友稱為「世界盃最美女球迷」。



然而，她的完美形象卻引發了不少網友的質疑，甚至有人專門製作對比視頻 「論證」她是AI生成的虛擬人物，列出面部比例、皮膚質感等多項「證據」，這讓Naiel不得不親自出鏡錄製視頻自證清白。

巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名。（Instagram@naiel.aguilera）

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6月11日她在個人社交賬號發布視頻，她沒有刻意擺拍，而是進行了包括wink、甩頭髮、聳肩膀在內的一系列自然的動作，展示了AI難以精準模擬的細微面部肌肉變化和身體語言。

她還用西班牙語和英語明確表示：「我不是AI，我是真實存在的人，是來自巴拉圭、熱愛足球的女孩。」

自證視頻發布後，她的社交媒體粉絲數暴漲，同時其真實身份隨即曝光：曾在2022年曾獲巴拉圭Miss Teen選美比賽冠軍，是不折不扣的超模。

之所以會引發質疑，其實還是因為此前有類似的案例出現。5月，一段時長僅5秒的韓國棒球賽場短視頻在全球社交平台瘋狂刷屏，視頻中一位面容姣好、身着斗山熊隊球衣的女觀眾，因微表情生動細膩（咬嘴唇、目光躲閃等細節）被奉為「韓國棒球女神」。

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她端坐在觀眾席上，眼神遊離、表情自然，引來宅男無數，不僅在韓國國內3天播放量破811萬，更火到歐美，無數網友在評論區留言表白「愛你老婆」，有人更是直接將截圖作為屏保使用。

然而，這位讓全球宅男心動的「女神」並非真人，而是灰產賬號用AI生成的虛擬人物，真相曝光後，許多曾瘋狂表白的網友直言「夢碎當場」，調侃自己「愛上了一串代碼」。

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