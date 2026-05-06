韓職球場驚現「棒球女神」全網瘋找　真相超反轉網友直呼細思極恐

韓國社群平台與論壇近期瘋傳一段疑似在韓職場邊拍到的轉播畫面，畫面中一名美女觀眾因外貌過於完美而被網友懷疑是AI生成。



沒想到經過眼尖球迷分析，畫面中的多項破綻證實這段影片確實是AI生成，逼真程度讓不少人擔憂衍生社會問題。

韓國棒球場驚現女神，全網瘋找。（X@kangminlee）

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根據韓媒報導，影片中出現一名長髮美女坐在韓職比賽場邊觀賽，身穿平口短上衣搭配牛仔褲，表情隨著場中賽況變化，看起來像個熱愛棒球的女球迷。許多網友見狀心動不已，甚至有人隔空示愛喊她「我老婆」。隨著影像被轉發到美國最大論壇Reddit，外國網友也紛紛留言讚嘆她的美貌。

不過棒球迷很快就找到破綻。轉播字卡上的投打對決資訊出現了跨越時空的邏輯謬誤，畫面顯示投手為現役球員金瑞賢、打者為趙仁成，但趙仁成生涯從未效力斗山熊，而且早在金瑞賢2023年加入韓華鷹前就於2017年退役、現職為教練，2人根本不可能在職棒賽場上對決。此外應援看板的標語顏色與球隊慣例不符，比分8局下4比3也與兩隊近年對戰紀錄完全對不上，種種細節矛盾讓更多人確信這段影像為AI產物。

值得注意的是，畫面中女子的皮膚質感、微表情與動態光影都完美得無可挑剔，逼真程度讓一般民眾無從直接判斷真假，專家與網友直呼「細思極恐」。事實上，AI偽造影像在韓國早有先例，先前大田動物園狼隻逃脫事件就有40多歲男子使用AI合成虛假目擊照片散布，導致警消搜救資源被嚴重誤導，最終以妨害公務送辦，顯見偽造影像對社會的衝擊不容小覷。

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