世界盃太太團｜日本功臣上田綺世太太是大美人　細數陣中明星WAGs

撰文：吳慕兒
出版：更新：

日本前鋒上田綺世（Ayase Ueda）在世界盃次輪分組賽對突尼西亞梅開二度，領日本4：0大勝而受盡注目，這位應屆荷甲神射手，太太由布菜月是個大美人，二人首個孩子剛在4月出生，上田綺世初為人父即在世界盃大放光芒。
日本球壇與娛樂圈素來有型男配美女的傳統，不少日本球星的另一半都是娛樂圈中人，今年雖因柴崎岳未再入選，令日本世界盃太太團失去真野恵里菜，不過久保健英緋聞女友新田幸香，加上由布菜月和長友佑都妻子平愛梨，日本大軍的太太團（Wives and Girlfriends，簡稱：WAGs）依然陣容強大。

1. 上田綺世太太由布菜月

ig：yufudayo

世界盃日本WAGs成員︱2022年上田綺世與由布菜月成婚。（由布菜月Instagram）

經朋友介紹火速戀上　從日本愛到歐洲

由布菜月是個模特兒，2019年底在共同朋友介紹下認識上田綺世，很快已開始拍拖並共賦同居，並在2022年2月共偕連理。

2022年上田綺世離開鹿島鹿角，到比利時加盟布魯日舒高（Cercle Brugge），即在2022/23球季攻入22球成為比甲神射手，幫助這支比利時中下游球隊獲得第六名，隨即獲荷甲冠軍飛燕諾看中，2023年夏天加盟至今。在荷蘭頭兩季上田綺世受傷患影響表現平平，剛過去的2025/26球季攻入25球榮膺荷甲神射手。

+6

由布菜月細數丈夫優點　上田綺世溫柔寵愛抱得美人歸

由布菜月隨夫移居歐洲，不時在社交媒體在荷蘭生活的點滴，又常常在上田綺世比賽時入場為另一半打氣。她非常投入歐洲生活，即使自稱沒有運動，卻曾在鹿特丹馬拉松參加10公里比賽。

到底這個日本型男如何抱得美人歸？由布菜月她曾談到到丈夫對她非常溫柔，幾乎從未對她動氣，而且對任何人一視同仁，總是保持禮貌謙遜，令她印象深刻。她又認為丈夫的笑容非常迷人，而且曾貼心地在情人節親手焗比利時朱古力蛋糕送給她，感到受盡寵愛。

丈夫梅開二度後發帖文　與孩子喜迎首個父親節

今年初二人宣布即將為人父母，首個孩子剛在今年4月出生。就在上田綺世對突尼西亞梅開二度，成為日本贏波功臣後，由布菜月發出帖文，分享兩張照片，首張是BB拿着爸爸上田綺世穿上日本戰衣的人型打氣膠牌，第二張是她抱着孩子的合照，二人同樣穿上上田綺世的18號球衣。菜月在帖文中寫道：「首個父親節快樂！多謝你的一切，恭喜你！」

2. 久保健英緋聞女友新田幸香

ig：chacch1

世界盃日本WAGs成員︱新田幸香今屆世界盃在日本首仗到場為日本打氣。（新田幸香Instagram）

相對平實的上田夫婦，近期在網上最廣受談論的日本國腳另一半，是主將久保健英的緋聞女友新田幸香。幸香在日本名校青山學院大學法學部畢業，當年獲譽「法學部女神」，曾在多個電視劇集、網劇、真人騷中演出，亦經營個人Youtube頻道，同時成立個人服飾品牌Edom，今年5月再次推出性感的寫真集，事業作多線發展。

幸香不止樣子可人，而且身材非常火辣，並常常大方分享性感照。雖然新田幸香與久保健英從未公開承認戀情，至今亦無合照，但2023年2月她遠赴西班牙，穿上皇家蘇斯達的球衣入場欣賞久保健英有份落場的比賽，開始被冠以「久保女友」之名。網民亦留意到二人在社交媒體的互動，間中會讚好對方的帖文。

+3

對荷蘭一仗傳坐日本家屬指定席　與久保戀情「坐實」？

今屆世界盃日本隊首場分組賽對荷蘭，她入場為國家隊打氣，令幸香再成網上熱話。由於有媒體報道她身處的位置是只限日本隊家屬、好友或贊助商專屬的指定包廂席，因而令外界認定她是久保健英邀請而來的嘉賓，「坐實」二人的戀情。

該仗久保健英57分鐘為隊友中村敬斗送上助攻，助日本首度扳平，可是這位日本主將比賽中受傷，未能在次輪對突尼西亞一仗上陣，甚至可能連最後一輪分組賽事亦無法上場。

3. 長友佑都妻子平愛梨

ig：harikiri_tairi

世界盃日本WAGs成員︱《20世紀少年》女星平愛梨與日本守將長友佑都育有三子。（平愛梨Instagram截圖）

日本國腳長友佑都的太太平愛梨也是娛樂圈中人，曾在電影《20世紀少年》擔任女主角，她拍過多套電視劇及廣告。

2016年平愛梨公開宣布跟當時效力國際米蘭的長友佑都拍拖一年，同年底與長友佑都完成綜藝節目《法律相談事務所》後，公布二人結婚喜訊。婚後很快就宣布「造人」成功，長子2018年出生，夫妻倆四年抱三，上屆世界盃時已育有三子。2023年二人再度添丁，變成一家六口。

世界盃深宵福利︱夏維斯索爆青梅竹馬女友　德國前鋒最強加油站足球．人物誌︱久保建英再遇人生交叉點　日本美斯何時皇馬起飛？足球．人物誌︱南野拓實利物浦生涯的悔恨與憤怒　摩納哥重新出發

長友佑都與平愛梨愛情故事：

+9

重溫日本隊前世界盃太太團成員愛情故事：

34歲的柴崎岳、士砵亭中場守田英正今屆未再入選日本隊世界盃大軍，加上南野拓實因傷無緣入選，日本WAGs大軍今屆失去真野恵里菜、柳百合菜和藤阪玲奈三大美人。不妨重溫她們與日本三大國腳的愛情故事。

柴崎岳妻子真野恵里菜

ig：erinamano_official

世界盃日本前WAGs成員︱《逃恥》女星真野恵里菜與柴崎岳在2018年世界盃後圓婚。（真野恵里菜Instagram截圖）

真野恵里菜1991年出生，現年35歲，比球星丈夫柴崎岳大一歲。她原是「早安家族」成員，近年參演多套電視劇，包括在人氣日劇《逃避雖可恥但有用》中飾演田中安惠一角。

柴崎岳2017年1月轉投西班牙發展，即使分隔兩地，遙距離戀愛無損二人感情，2018世界盃後圓婚，婚後夫妻依然一個在日本，一個在西班牙，直到2020年初真野恵里菜終隨夫移居西班牙。2023年柴崎岳重返初出道效力的鹿島鹿角，二人重回日本，2024年7月真野恵里菜宣布二人首個孩子出生。

世界盃深宵福利︱英格蘭WAGs最美新成員　遊走兩大球星的金髮美女世界盃深宵福利︱德國最美WAGs成員　豪放巴西名模大方分享閨房事

柴崎岳與真野恵里菜愛情故事：

+8

守田英正妻子藤阪玲奈（藤阪れいな）

ig：_017.m_

世界盃日本前WAGs成員︱士砵亭中場守田英正與模特兒太太藤阪玲奈。（藤阪れいなInstagram截圖）

2022年夏天轉投葡超勁旅士砵亭的日本中場守田英正，太太是模特兒藤阪玲奈（藤阪れいな）。這名陽剛味十足的硬朗球星，在溫婉白晢的太太藤阪玲奈面前盡顯鐵漢柔情，單看二人在社交媒體分享的日常生活點滴，隔着屏幕也完全感受到那份濃濃情意。

守田英正與藤阪玲奈愛情故事：

+6

南野拓實女友柳百合菜

ig：yurinayanagi__

世界盃日本前WAGs成員︱南野拓實性感演員女友柳百合菜。（柳百合菜Instagram截圖）

2020年1月日本前鋒南野拓實轉投英超球隊利物浦不久，日本傳媒即披露他正與水著女優出身的演員柳百合菜（柳ゆり菜）蜜運中，雙方的經理人公司均表示祝福。南野拓實與柳百合菜同齡，同為大阪人。締結情緣，多得女方的姊夫、歌手板床悠太郎。

南野拓實性感女友柳百合菜：

+8

板床悠太郎2019年與柳百合菜的胞姊、水著女優柳伊呂波（柳いろは）拍拖，趁當時效力薩爾斯堡紅牛的南野回國，相約聚餐並向柳百合菜介紹南野。南野對柳百合菜一見鍾情，2019年夏天開始拍拖，女方更飛到奧地利探望，但考慮南野正值事業關鍵時期，以免多添是非，遂把戀情保密。

雙方的經理人回應戀情，均表示期望二人交際順利，柳百合菜一方補充雙方均顧及彼此的事業，期望各方給予保護。二人的戀情相當低調，亦未在社交媒體曬恩愛或合照。南野拓實為爭取上陣機會由利物浦轉投法甲球隊摩納哥，可惜今屆因傷無緣入選。

前鋒南野拓實絕今屆因傷未能入選日本隊世界盃大軍。（Getty Images）

柳百合菜早於2013出道，較多拍攝水著照。2014年在NHK晨間劇《阿政》（マッサン）中為人熟識，卻非因為演出任何角色。該劇講述日本威士忌之父竹鶴政孝的故事，其中一幕重現一幅經典海報，柳百合菜作為海報模特兒，半裸並手持一杯紅酒，令觀眾留下印象。她現時主力拍攝電影和劇集。

更多深度足球人物故事：

世界盃2026人物誌︱麥湯米尼成蘇格蘭巨星　離開曼聯配角變主角

世界盃2026人物誌︱庫拉索門將獲美斯欣賞　對德國又輸7球仍高興

美國隊兩對父子兵　雷拿入球化解兩大足球家族情仇︱世界盃2026

法國製造的摩洛哥18歲中場　大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026

世界盃2026︱十個不可錯過的新星　新世代球王隨時誕生

科特迪瓦新星圓夢一刻念亡妹　長文憶往事極催淚︱世界盃2026

烏達夫後備起孖救德國　大齡國腳由丁組掙扎變救星︱世界盃人物誌

各組積分榜及下一輪賽程：

世界盃太太團︱美斯9歲對她一見鍾情　安東莉娜令他無視一切誘惑世界盃太太團︱卡尼與太太青梅竹馬　愛情故事由碧咸合照說起世界盃深宵福利︱夏維斯索爆青梅竹馬女友　德國前鋒最強加油站世界盃太太團︱迪布尼宅男變巨星　全靠老婆發功助他破繭而出
WAGS
日本足球隊
日本足球員
美女
足球
足球熱話
世界盃
2026世界盃
世界盃2026決賽周
世界盃賽果消息
世界盃熱話
世界盃熱話
世界盃花邊