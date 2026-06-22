世界盃｜墨西哥前市長「深V低胸裝」觀賽　火辣應援獲封最辣政客

2026美加墨世界盃（FIFA World Cup）火熱開踢，場邊也出現火辣風景！



地主之一的墨西哥在小組賽表現亮眼，該國前市長庫瓦斯（Sandra Cuevas）也爆紅，她身穿低胸背心，大方展現好身材，火辣應援被封「最辣政客」。

墨西哥前市長Sandra Cuevas「深V低胸裝」觀賽世界盃，火辣應援爆紅。（X@SandraCuevas_）

前市長火辣應援

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《紐約郵報》（New York Post）報導，曾任墨西哥庫奧特莫克（Cuauhtémoc）市長的庫瓦斯，近日出席世界盃觀賽活動，照片中她穿著白色低胸背心，腰間繫著墨西哥球衣，與現場球迷打成一片，火辣造型迅速在社群媒體上瘋傳。

雖然在網路上爆紅，引來大批球迷朝聖，不過也有少部分觀眾批評庫瓦斯的造型。對此，她無奈回應：「各位，我能怎麼辦？總不能把它們（胸部）拆掉吧！」隨後展現高EQ表示：

我不認為這是攻擊，有些人可能會用貶低的方式看待，但我們墨西哥人就是這樣。

現年40歲的庫瓦斯，於2021年10月至2024年3月擔任庫奧特莫克市長，卸任後目前在政治運動組織「墨西哥新黨」（Mexico Nuevo）擔任協調員，依舊活躍於墨西哥政壇。

墨西哥鎖定A組龍頭

回到場上，墨西哥在本屆世界盃小組賽表現亮眼，開幕戰2：0擊敗南非、第二戰1：0力克南韓，鎖定A組龍頭確定晉級淘汰賽，下一戰將於當地時間24日面對捷克。

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