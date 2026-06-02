地盤MMA｜工人爭路遭圍毆狂打頭　白衫漢圍觀狂做格鬥熱身極搶鏡

台灣高雄楠梓科技園區一處工地發生大亂鬥，有兩承包商，因為工程車進出問題爆衝突，其中拖車業者指控對方多打一，把他們拖車師傅打到顱內出血腦震盪，一度驚動警方到場，雙方互告，不過影片外流，現場一名白衣保全因為動作太搶眼，一度讓全網歪樓。



事發當天，工地內爆發激烈扭打，畫面顯示一名男子被多人團團包圍，其中一人不斷朝該男子頭部猛力攻擊，現場人員急忙喊著別打了。遭毆打的拖吊車師傅被對方一群人圍剿，傷勢嚴重，最終報警處理。

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當事拖吊業者表示，對方開著吊車堵住出入口，揚言大家都不要出去、都不要做，即使業主到場，對方態度依然強硬。拖吊業者指出，師傅詢問對方為何如此兇悍，對方竟回嗆「兇你們不行喔」，隨後衝過來推擠女工程師，員工見狀上前阻止，雙方便打了起來。

這起事件發生在5月30日清晨，拖吊車業者受雇前往楠梓科技園區內的工地，準備將怪手拖走，卻與現場其他施作業者因道路使用問題產生爭執。對方聲稱已申請路權，擁有道路使用權，不滿拖車業者進入現場拖車影響作業；但拖車業者認為對方申請的時間尚未開始，雙方從口角演變為全武行。被指控打人的承包商則低調不願回應。保二第四大隊第一中隊楠梓分隊小隊長連家祥說明，雙方為工地不同承包商，因工程車輛出入問題產生衝突推打，雙方均有受傷，並互相提出告訴。

衝突影片流出後，意外引發網友討論，畫面中一名白衣阿伯在眾人打得不可開交時，站在一旁做出類似暖身的動作，彷彿準備加入戰局，但始終未見進一步行動，影片在網絡上瘋傳，一度讓事件焦點歪樓。據了解，這名阿伯其實是附近的安保人員。

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