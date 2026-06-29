上水石湖墟街市曬菠蘿！位處6米高無遮擋　目擊者︰容乜易揼死人

在高處擺放物件，若沒有妥善遮擋縳好，隨時演變成高空墜物，誤傷途人。有香港男子在Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」上載1段影片，長約1分鐘37秒，由多段影片合併而成，可見現場是上水智昌路13號石湖墟街市。樓主表示是今年6月23日中午12時許拍攝，相信現場是2樓街市，樓主見到牆邊石壆位置有發泡膠箱擺放了2種水果，分別是5個菠蘿及多顆荔枝。該處有安裝鐵欄，因並非密封，所以任何人都可以擺放物件到石壆，而既無遮擋，也沒有用繩固定，下方正是街市出入口，大約6米高，如果水果不慎跌落，恐隨時擊傷途人。



樓主一邊拍攝，一邊爆粗批評「有冇搞X錯？」、「冇X縛住」、「呢度斜，斜斜哋」、「容乜易揼死人」、「邊X個中頭獎」。



外牆的石壆上擺放了5個菠蘿，該壆位是微微傾斜。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

目擊者：已報1823

樓主從多個角度拍攝，其間有老翁站在地面抬頭望向菠蘿，亦有1名手持枴杖的老婦經過街市出入口，樓主急勸「阿婆，唔好企嗰度，好X危險呀」，樓主亦在帖文表示「已報1823」，促請政府部門跟進。

外牆的石壆上除了放了5個菠蘿，另一邊還有一籃荔枝。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

網民批評：天降菠蘿？

許多網民留言批評擺放者既缺德又危險，「個菠蘿真係會揼死人」、「天降菠蘿？」、「真係好危險」、「仲要咁多人出入，跌落嚟唔死都傷」。

放菠蘿的發泡膠箱既沒有遮檔，也沒有用繩固定，而下方正是街市出入口，大約6米高，有老翁站在地面抬頭望向菠蘿。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

高空擲物罪成 可被判處罰款1萬元及監禁6個月

根據本港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4B條，如果有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可被判處罰款1萬元及監禁6個月。

有一名手持枴杖的老婦經過街市出入口，樓主急勸「阿婆，唔好企嗰度，好X危險呀」。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」影片截圖）

（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

其他報道：有片！上水大媽跨欄過馬路 車輛駛過超危險 網民斥：唔好累司機

亂過馬路貪一時之快，隨時累人累己！近日網上流傳影片，上水有大媽於馬會道亂過馬路，走到路中心石壆位後，再跨過鐵欄繼續過馬路，當時不時有車輛駛過，十分危險。



網民紛紛批評大媽，「出咗意外又話啲司機不小心駕駛，導致市民傷亡」、「唔好累到拯救你嘅人士，及傷害一啲合法嘅司機」，又指出「行前兩步有天橋、有電梯，另1邊有隧道」、「又唔係趕時間！為咩呢？」。有網民認為應加重亂過馬路刑罰或修例，「罰2,000唔夠，要罰1萬」。



近日網上流傳影片，上水有大媽於馬會道亂過馬路。（facebook影片截圖）

穿深藍色上衣的大媽在馬路中心石壆位，慢條斯理地跨過鐵欄。（facebook影片截圖）

穿深藍色上衣的大媽在馬路中心石壆位，慢條斯理地跨過鐵欄。（facebook影片截圖）

穿深藍色上衣的大媽在馬路中心石壆位，慢條斯理地跨過鐵欄。（facebook影片截圖）

全文：有片！上水大媽跨欄過馬路 車輛駛過超危險 網民斥：唔好累司機