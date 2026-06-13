清潔工彎腰抹扶手電梯　目擊者：見到覺得腰骨痛　網民憂危險易跌

這動作危險，切勿模仿！近日網上流傳影片，有商場清潔工清潔扶手電梯時，雙手各拿1塊抹布，一直彎腰抹下方位置，隨着扶梯到頂才直起身，目擊者直言「見到就覺得腰骨痛」。



網民大呼動作危險，「俾我跌咗落電梯啦」、「好驚佢起身嗰下企唔穩」、「可以有更易嘅動作，但明知扶手梯偏要揀艱難？」、「面向鏡頭呢面，坐喺梯上抹，唔係合理啲咩？」。



近日網上流傳影片，有商場清潔工清潔扶手電梯時，雙手各拿1塊抹布，一直彎腰抹下方位置。（Threads@peonyiuu）

有網民於Threads發文發片，見到商場上行扶手電梯上，有名清潔工雙手各拿1塊抹布放在扶梯下方位置，一直彎腰不動，隨着扶梯上行就能兩邊擦拭，到頂時清潔工才直起身，當時下行扶梯上有多人注意到清潔工行為。

清潔工雙手各拿布 彎腰抹扶手電梯

樓主表示，「唔知係唔係覺得快啲？有可能習慣？」，不過該清潔工抹另1條扶梯時是「坐低抹」，猜測「可能佢突然間醒覺，可以坐低清潔」。

清潔工一直彎腰不動，隨着扶梯上行就能兩邊擦拭。（Threads@peonyiuu）

清潔工一直彎腰不動。（Threads@peonyiuu）

隨着扶梯到頂，清潔工才直起身。（Threads@peonyiuu）

網民憂危險：點解唔坐低

網民直指動作危險，「點解唔選擇坐低往下方向」、「我以為蠟筆小新，但認真睇，好危險，扶手電梯唔一定日日都好穩陣」，又說「可能條筋鬆過好多人」、「搵食難，你估佢唔辛苦咩！」。

有網民就呼籲商場給予更好的工具，「respect清潔姐姐，希望商場可以畀兩支地拖佢」、「其實可以類似地拖加布上去企喺度就得，每次清潔一面，需要做兩次」。

（Threads@peonyiuu）

睇多啲：黃埔扶手電梯驚現老鼠 清潔工拿掃帚地拖追打

黃埔商場驚現老鼠！近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走，清潔工到場拿着掃帚及地拖追着拍打，引來多名街坊駐足觀看。



有網民留言表示，「香港鼠患愈來愈嚴重」、「黃埔，真係好多老鼠，黃埔花園、海濱南岸一帶，都好多」，亦有人認為是暴雨連連導致，「滂沱大雨，家園大水浸，唯有向外跑」，又讚揚清潔工勇猛，「加隻雞髀畀阿姐」。



更多詳情請看：黃埔扶手電梯驚現老鼠 清潔工拿掃帚地拖追打 網民讚：加隻雞髀

黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）