天降巨鼠！天水圍餐廳桌面驚現　食客紛走避　店員淡定拿1物制服

外出用膳除了要留意食物有否暗藏昆蟲等異物，還要時刻留意頭頂有否異動？近日網上流傳影片，天水圍嘉湖新北江商場1間台式餐廳「天降巨鼠」，有食客用膳期間，1隻如成人手掌般大的巨鼠突然從天花板墜落餐桌上，嚇得食客四處走避，下秒餐廳店員淡定拿出1物，成功制服巨鼠。



近日網上流傳影片，天水圍嘉湖新北江商場1間台式餐廳「天降巨鼠」。（網上影片截圖）

影片所見，該隻身形肥大的巨鼠趴在桌邊一動也不動，食客四散開，多人舉起手機拍攝，旁邊桌上放有1碟炒麵及1杯飲料。

天水圍新北江台式餐廳「天降巨鼠」

隨後餐廳店員冷靜地拿起1塊老鼠膠，以迅雷不及掩耳的速度，精準拍在老鼠身上，老鼠全程未有移動身體，拍攝影片的男子高呼「嘩，離晒譜」。男子其後留言笑稱，幸好當時獨自用膳，否則「兩人去就必有1個中頭獎」。

該隻巨鼠如成人手掌般大。（網上影片截圖）

餐廳店員冷靜地拿起1塊老鼠膠，以迅雷不及掩耳的速度，精準拍在老鼠身上。（網上影片截圖）

老鼠繼續未有移動身體，拍攝影片的男子高呼「嘩，離晒譜」。（網上影片截圖）

店員淡定拿老鼠膠制服 網民：貼疆屍符咁

影片引起熱議，網民驚呼，「嘩！咁大隻，睇嚟呢度好食好住」、「好恐怖」、「拍落去都唔郁」、「拍都唔走，係唔係養鼠嚟」，又笑言「天水圍Gang Gang」、「大廚做咩走咗出嚟」、「好似貼疆屍符咁，一嘢拍落去」。

有網民猜測，「呢隻老鼠食咗老鼠藥！所以呆滯唔郁任你搞！」、「應該食咗老鼠藥先會跌落嚟，如果唔係點會咁容易捉到呀。有食物嘅地都有人同老鼠㗎啦，有時真係好難避免」，有網民就指出「其實做過餐飲都知有老鼠蟲蟲係好正常，我做酒店嗰時成個餐具櫃日日都有小強，點叫滅蟲都係冇用，眼不見為淨」。