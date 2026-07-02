GTA 6｜港女送驚喜預購　不解毋需信用卡資料　男友：用咗我張卡

極受玩家歡迎的遊戲《GTA 6》（Grand Theft Auto VI 俠盜獵車手6）香港預購已在2026年6月25日午夜正式開鑼，PS5及Xbox數碼商店同步上架，定於11月19日正式發售。最近有女生在社交平台發文，表示為了給其男朋友驚喜，早前偷偷在男友的PlayStation 5（PS5）上預購GTA 6，而且是定價較貴、達708元的終極版。樓主簡單地按2個掣就完成預購，讓她感到困惑，因為過程中完全毋需輸入其信用卡資料。



女子就在網上發文，表示為了給其男朋友驚喜，早前她偷偷在男友的PlayStation 5（PS5）上預購GTA 6。（Threads「tangppppppeieiei」圖片）

女友欲預購GTA 6給男友驚喜

樓主在Threads上發文分享是次趣事，稱其後向男友分享「喜訊」，對方起初非常驚喜，並笑言早知樓主會買該遊戲給他。然而，在數分鐘後，男友以短訊告訴樓主「妳用咗我張卡買」，樓主即恍然大悟，回應指難怪她不用輸入信用卡資料，當時還以為是今年11月才要付錢。樓主後來分享的手機截圖，顯示她將遊戲所需的708元轉賬給男友，證明是真的有心送贈遊戲。

樓主疑惑為何在購買《GTA 6》時沒有要求她輸入信用卡資料，其後才知用弓男友的信用卡付款。（Threads「tangppppppeieiei」圖片）

驚覺使用男友信用卡

樓主其後向男友分享「喜訊」，對方起初非常驚喜，並笑言早知樓主會買該遊戲給他。然而，在數分鐘後，男友以短訊告訴樓主「妳用咗我張卡買」，樓主即恍然大悟，回應指難怪她不要輸入信用卡資料，當時還以為是到了今年11月才要付錢。據樓主後來分享的手機截圖，顯示她將遊戲所需的708元轉賬給男友。

樓主其後向男友分享「喜訊」，對方起初非常驚喜，並笑言早知樓主會買該遊戲給他。（Threads「tangppppppeieiei」圖片）

在數分鐘後，男友以短訊告訴樓主「妳用咗我張卡買」，樓主即恍然大悟，回應指難怪她不要輸入信用卡資料。（Threads「tangppppppeieiei」圖片）

網民爆笑：這叫妳幫他自己買

帖文很快就引來網民討論，不少人都爆笑表示樓主只是替男友做決定，「這叫妳幫他自己買吧」、「男朋友諗緊好唔好買，妳直接幫佢決定咗啫」，也有網民認為重要的是樓主的心意，用誰的信用卡是其次，「錢唔係問題，最緊要心意」。

據樓主後來分享的手機截圖，顯示她將遊戲所需的708元轉賬給男友。（Threads「tangppppppeieiei」圖片）

GTA 6推出日期

發售日期：2026年11月19日

預購時間：已於6月25日起全面開放預購

首發平台：登陸 PlayStation 5及 Xbox Series X|S主機平台

PC版本：目前官方尚未公布 PC版的具體推出時間，電腦玩家需稍等後續更新。

GTA6 香港預購開始｜PS5及Xbox 兩版本售價．發售日期全攻略

GTA 6售價與推出平台

這次官方做法相當直接，暫時PS5/XBox雙平台均提供兩個版本。

GTA 6標準版售價568元

定價為港幣568元，主打最完整、最震撼的單人劇情體驗。‘

《GTA 6》香港預購開始｜標準版定價為港幣HK$568元

GTA 6終極版售價708元

想一步到位的機迷可以選擇定價$708元的終極版。終極版除了遊戲本體之外，還加碼送專屬的頂級載具、特製武器和限定服裝，更附帶貫穿男女主角傑森與露西亞的獨家活動內容，算是有滿滿的誠意。

GTA6 香港預購開始｜標準版定價為568元

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（綜合）

睇多啲：男友寧打機唔傾電話 女友挑機：畀$8000就妥協 戶口即收呢個數

被女友強迫講電話分享生活細節，相信是戀愛中的男士都曾遇過的「甜蜜負擔」。有台女近日就大呻，指遠距離戀愛的男友與她交往後常常只顧打機或睡覺，未能實現「每晚通話30分鐘」的承諾。她一怒之下向男友提出「給我8000我就一個月不跟你吵講電話」，滿以為對方會明白她的感受，沒料男友一口答應，當天更立即轉帳1萬作為不談電話的「等價交換」。台女收錢後頓時心情複雜，「一方面覺得很爽有1萬塊，一方面覺得他這麼不喜歡跟我講電話嗎？」



台女抱怨男友常常不與她講電話，一怒之下提出「付錢妥協」，沒料對方即日轉帳。（《藍色海洋的傳說》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名台女以「男友匯1萬元給我」為題於Dcard討論區發文，表示正與男友遠距離戀愛，兩人早有「睡前要講電話至少半小時」的習慣，但近日男友卻頻頻以打機或睡覺的理由拒絕，「還說跟我講話都好想睡覺，不知道為什麼」。由於「long D」的關係，她直言若男友不講電話，根本難以得知彼此的近況，又指無論何時，只要男友致電她亦會即時接聽，「不管我原本在洗澡、吃飯、跟朋友聊天、看書、打掃，都會馬上停下來接電話」。

台女覺得情況愈見嚴重，故認真與男友表達不滿，「他應該也被煩到受不了，就說不然買禮物給我不要跟他吵」。她聞言即向男友「挑機」，提出「給我8千（新台幣，約2218港元）我就一個月不跟你吵講電話」，認為對方不會答應。

台女抱怨全文：

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沒料當日稍後她便收到男友轉帳過來的1萬元（約2772港元），隨即感到心情非常複雜，「我真的傻眼，寧願給我1萬塊也不想跟我講電話？一方面覺得很爽有1萬塊，一方面覺得他這麼不喜歡跟我講電話嗎？明明交往的時候就答應我了」。她續指，男友曾自爆會致電與女同事聊天，令她更感「吃醋」，只好向網民求教：「大家覺得我要：繼續堅持要講電話，1萬還給他、這1萬塊爽花不要理他，或是去跟別的男生聊天？」

收到男友轉帳後，台女直言心情複雜，不知如何面對。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來網民熱烈討論，不少人也認為台女花太多時間於男友身上，建議她以其人之道還治其人之身，「你可以對他冷淡一點，讓他知道妳一個人也很好，搞不好他就會覺得妳不黏了，很想你，然後反過來黏妳」、「這一兩個禮拜妳就稍微冷淡一點，人是犯賤的，等你不黏他的時候他就會自己黏了」。

不過也有網民指出，台女及男友的價值觀也有問題，直指兩人要好好溝通才能繼續相處下去，「他寧願用錢換取他一個月的安靜，這感情真的有值得再繼續下去嗎？」、「雖然妳說很後悔，但是說出付錢這種話真的是非常讓人傻眼。如果他無心，妳等的很累也沒有必要從他身上卡油，沒結婚雙方都沒有義務責任做任何事情」、「如果樓主很在乎約定的話，拿到1萬的當下應該是爆氣而不是覺得很爽吧，1萬就可以讓你自己的堅持打破了嗎？」。