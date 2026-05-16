女友偕母遊日本！男友贊助1.5萬台幣　遭她媽狂笑　數據揭出手豪

前往外地旅行，支出寵大當然要精打細算。台灣1名男生表示，自己目前24歲，最近服完兵役，剛剛踏入職場約2個月，因上班有需求，所以購買二手車，每月車貸達6,000新台幣（約1,500港元）。



女友日前表示和母親去日本旅遊10天，雖然女友已在工作，但樓主仍有「贊助她一些錢，可以讓她去日本玩的開心」。但當女友母親知道樓主贊助1.5萬新台幣（約3,800港元）時，「就一直在笑」，明顯是嘲諷錢少，女友雖連忙阻止，但樓主聽到「心情很不好」， 想請問網民「1.5萬新台幣會太少嗎？」。



當女友母親知道樓主贊助1.5萬新台幣（約3,800港元）時，「就一直在笑」，明顯是嘲諷錢少。（AI生成圖片）

網民有類似經歷︰有給算不錯

許多網民在帖文留言，指出「根本一毛錢都不用給，好嗎？」、「我拿去捐給公益團體，還可以退稅」、「你錢自己存好，不要隨便拿給女生，你第一次幫她出她會感謝你，之後不幫她出她會怪你」，亦有類似經歷的網民表示，5天旅行贊助5萬新台幣（約1.2萬港元），「不包含機票及酒店費用，但有給算不錯，背後說，實在不可以」。

台灣旅客在日本一次旅行的平均購物總費用是65,352日圓。（AI生成圖片）

今年首季旅行人均消費22.1萬日圓

根據今年5月13日匯率，1.5萬新台幣可以兌換到7.5萬日圓，日本觀光廳日前公布「入境旅客消費動向調查第一次速報」，2026年1月至3月期間，訪日外國人在日本國內的消費總額推估為23,378億日圓，人均消費方面，包括住宿、食物和購物，平均為22.1萬日圓。旅日達人林氏璧分析調查結果，指出台灣旅客在日本一次旅行的平均購物總費用是65,352日圓，笑言「你各位也太會買了」。

贊助費佔人均消費約三分一 超出台灣旅客平均購物費用

換言之，樓主的贊助費已經佔了人均消費大約三分之一，明顯不算太低，甚至超出台灣旅客在日本平均購物費用。

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