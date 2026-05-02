完美男友年薪150萬台幣！見貴商品呼買不起　女友：嫌貴是你問題

不是商品貴，而是你不夠富貴？台灣有女生在網上表示，男友年薪150萬新台幣（約39萬港元），每天勤奮工作，而且「家事全包，一點脾氣都沒有」，但他有一個小缺點，有時逛街遇到昂貴商品，男友都會向店員直言「你們家東西好貴喔，我買不起，不用了，謝謝」。女生相信男友這樣做，可能與其家境一般有關，她曾多次向男友反映，男友雖然略有改善，但偶然還會發生，讓她尷尬不已。



大量網民留言指「就沒家教啊」、「可能無意識繼承媽媽在菜市場的手段」、「蠻白目的，很沒禮貌，不管別人感受也要講出自己感受，很自我」、「我會覺得很丟臉，不想跟他出門」。



女生與男友逛街時，當見到價格高昂的商品，男友會向店員直言「你們家東西好貴喔，我買不起，不用了，謝謝」。（AI生成圖片）

年薪150萬新台幣 負責全屋家務零脾氣

樓主在「Dcard討論區」表示，男友年薪150萬新台幣（約39萬港元），另有許多優點，包括每日勤奮工作、負責全屋家務，以及沒有脾氣。

根據行政院主計總處2026年初公佈的最新統計，全台受僱員工「月薪中位數」約為 3.9萬新台幣（約1.02萬港元），以年薪150萬新台幣計算，即月薪達12.5萬新台幣（約3.27萬港元），當地絕對是高薪族，

男友︰你們家東西好貴喔，我買不起

可是，樓主透露男友有一個缺點，就是當一起逛街期間，當樓主覺得商品價格高昂，都會向店員表示「那我再想想謝謝」、「那我再看看」、「我比較偏好什麼什麼顏色，那如果之後有的話，我會再考慮」，即婉轉地不去購買。但男友遇到同類情況，卻直跟店員直指「你們家東西好貴喔，我買不起，不用了，謝謝」，令她大感錯愕。

帖文引來許多網民討論，有人認為樓主男友「是否自卑而不自覺？」。（AI生成圖片）

樓主︰貴不是人家的問題，是你的問題

樓主不知道這是從小價值觀的問題還是修養的問題，因其家境狀況很好，相反男友家境狀況一般，「連鎖量販店的東西你覺得貴就算了」，有時商店花心血製作貨品，「你也直接跟人家說你的東西好貴喔，真的不是覺得丟臉耶，是覺得你對人家的東西進行侮辱」。樓主認為「貴不是人家的問題，是你的問題」，之後曾與男友認真溝通，但男友偶然都會重複犯錯。

網民︰他是否自卑而不自覺？

帖文引來許多網民討論，「這什麼小屁孩的言論，心智是多低才會說出這種話」、「蠻丟臉的，多觀察可能發現不適合長久」、「以後絕對不只這樣」、「就沒禮貌而已」、「他是否自卑而不自覺？」。

心理學說︰改變一個人的生活方式必須減少自卑感

台灣衛生福利部嘉南療養院李佩珊護理長曾引述心理學阿德勒學派指出，人格是環境與遺傳交互作用的結果，家庭經驗對個體發展有影響，每個人都有不同程度的自卑感，要改變一個人的生活方式必須減少其自卑感。

（Dcard討論區）