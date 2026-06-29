美女議員看板遭「挖臉」　法國男落網賠錢後竟跪求收藏：激發靈感

台灣端午連假驚魂！台灣國民黨台北市議員鍾沛君6月24日驚爆，自己才剛掛上不到一個月的競選看板，連假後竟然被助理發現變成了「無頭造型」，忍不住驚呼：「議員的臉不見啦！」只見看板上的臉蛋被精準割下帶走，原地只留一個黑洞，嚇得她摸不透對方用意，只能趕緊報警處理。所幸警方火速逮人，「兇手」竟是一位法國男子。



鍾沛君6月24日凌晨在Facebook分享看板被割下的臉部帆布照片指出，大安分局安和路派出所的波麗士大人效率驚人，迅速循線逮到「偷臉兇手」——居然是一位法國籍男子！而他的犯案動機更是讓人跌破眼鏡。

鍾沛君（Facebook@鍾沛君）

據警方表示，這位法國男向警方聲稱，是因為鍾沛君的宣傳看板「能激發創作靈感」，才忍不住在清晨時分下手，僅花短短90秒就俐落地把議員的臉「打包外帶」。

更讓鍾沛君哭笑不得的是，該名法國男子事後雖乖乖如數給付賠償金，但他竟然還提出唯一要求：「希望可以保留那張被他外帶的臉」，讓這場看板破壞案瞬間歪樓變成一場跨國的「另類粉絲見面會」。

法國男向警方聲稱，是因為鍾沛君的宣傳看板「能激發創作靈感」，才忍不住在清晨時分下手，僅花短短90秒就俐落地把議員的臉「打包外帶」。（Facebook@鍾沛君）

鍾沛君大方表示，其實每次大選過後，她都會把看板帆布贈送給需要的民眾，她的臉因此「蓋過田埂、遮過漏水、擋過風雨」，能被有效再利用是她的榮幸。不過面對熱情的藝術家，她也幽默喊話：「答應我，先等我順利連任好嗎？」

由於整起事件情節超離奇，引來不少網友朝聖，有網友打趣笑稱：

「這根本跟學生時代同學偷撕店家女明星海報一樣！」

「看來這位法國佬很識貨喔！」



更有人幽默歪樓：

「這難道是一張價值一萬二的臉？」

「議員要不要開放民眾自費印製懸掛？感覺是個商機！」



甚至還有選民現身大喊：「一定高票連任的，我也要先預約一塊帆布！」

但也有貼心粉絲提醒鍾沛君，雖然這次遇上的是浪漫的法國藝術家，但出門在外還是要注意人身安全，畢竟平白無故看板被挖洞，第一時間真的會讓人心驚驚！

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