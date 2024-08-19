美國「辣模級女議員」性感泳衣影片瘋傳惹議　竟又與特朗普有關？

美國佛羅里達州（Florida）議員盧娜（Anna Paulina Luna）過去擔任模特兒時期曾經拍攝一支身穿「MAGA」（前美國總統特朗普的競選口號「Make America Great Again」縮寫）泳衣的影片。



近日又被人挖出來在社群平台上引發熱議，不過盧娜並不在意，她表示自己不會對此感到抱歉，並稱那些人是反應過度。

美國佛州議員盧娜 (Anna Paulina Luna) 過去擔任模特兒時期曾經拍攝一支身穿「MAGA」泳衣的影片，近日被人挖出來在社群平台上引發熱議。（X影片截圖）

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作為首位墨西哥裔美國女性議員，盧娜的一舉一動向來都是瞩目焦點。而她的背景——包括曾是前美國空軍機場管理專家，以及曾為《體育畫報》和《美信》擔任模特兒的經歷也是人們津津樂道的話題。

不過盧娜從不在意別人的眼光，包括支持自己屬意的政治人物。

有網友就貼出她在模特兒時期的一段影片，畫面中盧娜穿著「MAGA」的連身泳衣，短短14秒的時間裡，她以甜美笑容對著鏡頭擺出各種姿勢，火辣身材一覽無疑。

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許多人在影片底下留言攻擊她，表示：

「這就是為國家做出決定的人嗎？」

「她看起來很容易被收買」

「為什麼一個國會議員看起來像是兄弟會的派對女郎」

「為什麼這麼尷尬、不專業？」



面對排山倒海而來的批評，盧娜泰然處之，不但利用這個時刻強調她對特朗普（Donald Trump）的支持，並嘲笑網路上的批評者。

她在X平台上發文表示：

我承認我確實穿過泳衣，你可以看出我在生物學上是一個女人。我去海灘穿比堅尼，會塗礦物防曬霜。

以輕鬆的態度回擊了那些緊咬她過去不放的人。

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她指出，那些在挖掘舊照片的同時又努力定義性別的人是虛偽的， 更直指那些左派份子這麼做「智商極低」。

共和黨籍的盧娜出生於1989 年，自2023年起擔任佛羅里達州第十三國會選區聯邦眾議員。

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