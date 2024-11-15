「43歲議員」震撼宣布結婚　女神級嫩妻曝光　迷你裙婚紗辣露美腿

現年43歲的台灣國民黨台北市議員李柏毅，12日拋震撼彈宣布「終結單身」。



他在臉書PO出赴大安區公所登記結婚的照片，台北市長蔣萬安、議長戴錫欽親自見證。

現年43歲的台北市議員李柏毅近日震撼宣布結婚（Facebook@李柏毅）

現年43歲的台北市議員李柏毅近日震撼宣布結婚（Facebook@李柏毅）

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李柏毅臉書12日發文：

柏毅要在此跟大家宣布一件事，就是我終結單身啦！我結婚了，非常感謝蔣萬安市長和戴錫欽議長的祝福及見證，以及所有親朋好友到現場來幫忙共襄盛舉。

李柏毅並表示：「也謝謝大安區公所所有同仁們的協助，讓我們有這麼美的佈景可以使用，歡迎大家踴躍來大安區公所登記結婚唷！今天真的非常感動也非常開心，再次感謝大家的祝福，非常感謝所有好朋友們的祝福。」

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