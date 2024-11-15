「43歲議員」震撼宣布結婚 女神級嫩妻曝光 迷你裙婚紗辣露美腿
撰文：中天新聞網
出版：更新：
現年43歲的台灣國民黨台北市議員李柏毅，12日拋震撼彈宣布「終結單身」。
他在臉書PO出赴大安區公所登記結婚的照片，台北市長蔣萬安、議長戴錫欽親自見證。
女神級嫩妻穿迷你裙婚紗辣照惹熱論 點圖放大瀏覽：
+6
李柏毅臉書12日發文：
柏毅要在此跟大家宣布一件事，就是我終結單身啦！我結婚了，非常感謝蔣萬安市長和戴錫欽議長的祝福及見證，以及所有親朋好友到現場來幫忙共襄盛舉。
李柏毅並表示：「也謝謝大安區公所所有同仁們的協助，讓我們有這麼美的佈景可以使用，歡迎大家踴躍來大安區公所登記結婚唷！今天真的非常感動也非常開心，再次感謝大家的祝福，非常感謝所有好朋友們的祝福。」
【同場加映】前Morning娘成員當選國會議員後秒辭職 任期93分鐘日本史上最短
點圖放大瀏覽：
+30
【延伸閱讀】日本前選美佳麗墮樓亡 名校畢業當主播後從政 年初曾捲醜聞
點圖放大瀏覽更多高橋茉莉照片：
+19
日本前東京都知事疑公然非禮女候選人 如痴漢亂摸影片瘋傳惹公憤議會MMA｜塞內加爾議員掌摑孕婦 女方擲凳報復反被推倒踩肚高雄市議員黃捷成功連任 分享12張美照仙氣外露 網民：女神無誤九合一大選｜時代力量美女候選人私密片遭流出 曾穿泳衣宣傳惹議OnlyFans｜秘魯火辣候選人政見等您付費解鎖 殺入成人版IG吸票
延伸閱讀：
在美留學「高燒1週」！侯昌明曝愛女無預警病倒住院 憂心喊：手機不敢關靜音
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】