IKEA九龍灣餐廳驚見男女帶狗同用餐！用兒童碗餵狗　食客目擊怒批

食環署今年6月公布首批獲准容許狗隻進入的食肆名單，總共833間食肆完成手續，今年7月9日可以容許狗隻進入店內，但仍有食肆列明未能安排狗隻入店，顧客理應遵守。



有食客在Facebook群組「深水埗街坊會」表示，今年6月19日下午5時許，光顧IKEA（宜家家居）位於九龍灣商場MegaBox的餐廳，見到一對男女推着寵物車入店，女子弄碎食物，放在餐廳為兒童準備的兒童塑料碗，「然後成個碗仔放入狗仔車入面俾隻狗食，兒童餐具即刻變咗狗仔餐具」。狗隻吃完食物後，女子「仲拎隻碗出嚟斟水落去，再遞返入去俾隻狗飲水」。



男女推着寵物車進入IKEA店內，目擊者指女子弄碎食物放在餐廳兒童塑料碗，「成個碗仔放入狗仔車入面俾隻狗食」，「仲拎隻碗出嚟斟水落去，再遞返入去俾隻狗飲水」。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

目擊者批評：唔可以咁樣用人哋嘅餐具餵狗

樓主在帖文批評「唔可以咁樣用人哋嘅餐具餵狗」，同時上載多張相關照片，可見該名女子手持膠碗放入寵物車內，狗隻不時伸頭探視四周，同行男子全程沒有特別反應。

狗隻不時伸頭探視四周。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

網民齊聲譴責：就係呢啲無品嘅主人累咗其他狗主

帖文引來許多網民討論，「宜家好似唔俾狗入」、「就係呢啲無品嘅主人累咗其他狗主」、「仔仔食一啖，媽咪食一啖」、「『宜』家同宜家職員講啦」。

狗隻不時伸頭探視四周。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

IKEA官網列明寵物不得進入餐廳

IKEA官方網站列明，「對很多人來說寵物是家庭的一份子，所以我們非常歡迎你、你的家人和毛孩（包括輔助動物）一起來到 IKEA香港門市」，攜帶寵物進入時，請裝於寵物專用之寵物箱、寵物車或寵物背包等，並確實關好，以避免寵物的排泄物或水外洩、避免露出頭、尾巴或爪子，但不包含餐廳。

同行男子全程沒有特別反應。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

相關規定不適用於導盲犬和警犬

IKEA同時寫明相關規定「不適用於正在執勤的警犬、導盲犬，以及由專業人員陪同之導盲幼犬」。另外，因商場規例所限，寵物未能進入IKEA西灣河提貨中心及特價部。

獲批准食肆須時刻在入口當眼處，張貼上圖「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

IKEA九龍灣餐廳 不在獲准容許狗隻進入食肆名單內

翻查食環署月公布獲准容許狗隻進入的食肆名單，IKEA位於九龍灣的餐廳不在名單內。狗隻入食肆名單已上載至食環署專題網頁，即按查閱：（狗隻入食肆名單）

​食物環境衞生署6月26日公布，截至6月25日按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆中，有833間已完成相關手續，可由7月9日開始容許狗隻進入。（資料圖片）

（Facebook群組「深水埗街坊會」）

其他報道：攜2犬入麥當勞取外賣！狗主被叫店外等候 網民熱議寵物友善安排

政府修訂《食物業規例》，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆，食環署早前預計7月內開始容許狗隻進入獲批食肆。本港有網民在Facebook群組「將軍澳主場」表示，今年5月25日晚上大約10時50分，一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，明顯並非導盲犬，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。



樓主補充指，男狗主當時叫完外賣，見到顯示板有其外賣號碼，於是入店，卻發現尚未有外賣，他詢問經理，對方見到狗隻後，建議他在店外等候。狗主怒斥自己以為可以提取外賣，要求經理退錢，繼而離開。



一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

全文：攜2犬入麥當勞取外賣！狗主被叫店外等候 網民熱議寵物友善安排