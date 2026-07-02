17歲女與52歲已婚男誕子！10年後驗DNA揭丈夫戴綠帽　她怒告舊愛

內地近日爆出1宗情節離奇的撫養權與民事索償官司。1名女子於10年前只有17歲時，曾與1名當時已52歲的已婚男子發展婚外情，雙方多次發生性關係，女子隨後與另1名男子結婚生子，一直以為孩子生父是現任丈夫。直到10年後孩子因入學需要進行親子鑑定，才驚覺現任丈夫並非親生父親，真正的「精主」竟是當年的52歲情人。女子隨即入稟法院向該名情人追討撫養費及精神損失費，一審判決近日正式曝光。



直到孩子因入學需要進行親子鑑定，才驚覺現任丈夫並非親生父親。（AI生成圖片）

入學需要驗DNA 揭驚人綠帽疑雲

中國裁判文書網近日公開的判決書顯示，2015年7月，當時年僅17歲的少女楊某，結識了當時已52歲且擁有家庭的男子張某，2人隨後發展出婚外情，並多次發生性關係。雙方斷絕關係後不久，楊某與另1名男子黃某交往結婚，於2017年5月誕下1子。在過去數年間，楊某與黃某一直堅信孩子是黃某親生。

17歲少女楊某結識了已52歲且擁有家庭的男子張某，2人發展出婚外情。（AI生成圖片）

然而，隨著兒子到了入學年齡，學校要求提供親子關係證明。楊某帶同兒子與黃某進行DNA鑑定後，報告竟顯示黃某與兒子並無血緣關係，楊某震驚之下再作鑑定，最終證實兒子的親生父親，竟是10年前與她發生過婚外情的52歲人夫張某。

女方積極聯繫遭無視 男方抗辯：不記得了

楊某表示，得知真相後她曾積極與張某取得聯繫，試圖協商孩子的撫養問題。然而，張某對此採取完全不予認可的態度，無視孩子是其親生的事實。楊某指張某拒認親生兒子的行為對她帶來極大心理傷害，並對生活造成極大困擾，決定將張某告上法庭，要求其承擔父親的責任，並索償精神損失費及過去至今的撫養費。

面對指控，已年過6旬的張某在庭上辯稱，由於事情已經過去了足足10年，他的記憶已經非常模糊，對當年與楊某的交往，他辯稱：「只記得發生過2、3次關係，其他的都不記得了。」

現年過6旬的張某在庭上辯稱，事情已過去了10年，他記憶非常模糊。（AI生成圖片）

法院一審判決：男方須補付撫養費並月供400元至成年

一審法院經審理後，認定親子鑑定結果具備法律效力，確認張某與孩子存在血緣關係，必須承擔非法定婚生子女的撫養義務。

法院最終判決：張某須向楊某一次性支付先前累積的子女撫養費合共3.6萬人民幣（約4.16萬港元）；同時，由判決生效起，張某須在每個月月底之前，向楊某支付當月撫養費400元人民幣（約462港元），直至孩子年滿18歲為止。

其他報道：倫理大亂！35歲女婿出軌52歲外母 高調拍片曬結婚證疑違法遭調查

女婿出軌外母，倫理關係大亂！印度網絡近日瘋傳1段轟動當地的倫理奇聞影片，北方邦坎普爾德哈特（Kanpur Dehat）地區1名35歲男子，與妻子結婚僅1年便因爭吵而感情破裂，未料男子竟與52歲外母日久生情，發展不倫戀。2人於網絡上載影片，高調展示疑似「結婚證」的物品，聲稱雙方已自願完成登記結婚。事件引發當地社會激烈爭議，根據印度法律，2人關係屬違法，而警方正調查影片的真實性。



35歲女婿與52歲外母日久生情，發展不倫戀，其後疑似結婚拍片。（YouTube影片截圖）

女婿外母上載影片高調曬恩愛

事發於印度坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur），網上瘋傳的影片中可見，男子與1名婦人互相為對方套上印度傳統喜慶花環，然後對着鏡頭展示疑似結婚證書的物品。該對男女自稱是女婿與外母關係，雙方是真心相愛且自願結婚，希望大眾能接受並祝福。影片更刻意配上以「法院公證結婚」為主題的印度流行歌曲作為背景音樂。

女婿與外母互相佩戴著傳統花環。（YouTube影片截圖）

女婿與外母互相佩戴著傳統花環。（YouTube影片截圖）

妻意外發現不倫戀 生氣質問婚姻破裂

據當地居民透露，該名男子1年前才結婚，但婚後不久便與外母日漸親近，其妻意外發現這段不倫婚外情，憤而與丈夫及母親對質，夫妻關係宣告破裂。男子與外母的戀情未斷，反而影片公開關係，高調宣稱已於數天前正式登記結婚。

2人對著鏡頭展示疑似結婚證書的物品。（YouTube影片截圖）

「黃昏不倫戀」疑違法 女婿與外母屬禁止婚姻關係

不過，這段「黃昏不倫戀」在法律上似乎不獲接納。根據印度法律，外母與女婿屬於嚴格限制的「禁止婚姻關係範圍」，2人展示的「結婚證書」，被質疑極大可能是偽造文件或非官方的虛假登記。

該男子的原配妻子意外發現丈夫與母親有不倫關係。（YouTube影片截圖）

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