便當店找錢爭議　老闆查CCTV驚揭妻出軌大打出手　網民：分手擂台

買外賣無錢找，竟然揭發1場比電視劇更戲劇性的家庭糾紛？有網民於社交平台發布的1則「便當店奇遇」引發熱議，事主本為追討25台幣（約6港元）找錢，要求翻看閉路電視（CCTV），沒想到意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面，直接引發夫妻衝突，大打出手。網民看後笑言，「1場代價25台幣的現場八點檔」。



事主本為追討25台幣找錢，翻查CCTV意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面。（AI生成圖片）

因25元執著揭發出軌

事主發帖表示，日前在1間便當店消費，購買價值75台幣（約19港元）便當，支付了100台幣（約25港元）鈔票後，老闆娘並未找錢，且始終否認此事。雙方僵持之際，剛好老闆返回店中，為求公允提議翻查CCTV釐清爭議。未料CCTV倒帶過頭，找錢的真相尚未看清，竟看到老闆娘與他人於店內親熱畫面。

老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，店內陷入混亂。（AI生成圖片）

夫妻大打出手店舖混亂

老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，大打出手，店內陷入混亂，事主無奈表示，「我看我的25元是拿不回來了」。

網民戲稱：25元買VIP前排席位

事件引發大量網民留言調侃，笑言「25台幣即可現場直擊《分手擂台》，性價比極高」、「在那之前，能不能告訴我現在在哪裏能還可以買到75台幣的便當」、「花100台幣購買便當，同時獲得VIP前排席位觀看現場直播」。亦有改編歌詞戲稱「倒帶太多……終於看開，錢回不來，我的面前太多阻礙，你的手卻放不開，寧願沒出息，還我二十五塊」（蔡依林《倒帶》歌詞）」。也有網民提醒，「便當須妥善保管，否則將由75台幣消費變成損失100台幣」。

不過有網民質疑事件是否真實，「現時哪有75元的便當？」。