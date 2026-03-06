懷疑男友離婚前戴綠帽！小孩非親生　現任女友狂騷擾迫前妻驗DNA

懷疑有否血緣關係，可以進行親子鑑定，但不能以激烈手段強迫。台北1名女子懷疑男友離婚前已經「戴綠帽」，和前妻所生的小孩並無血緣關係，故多次傳送訊息騷擾男友前妻，要求對方帶同小孩進行DNA檢測，導致男友前妻不堪其擾，申請跟蹤騷擾保護令獲准。惟女子仍然死心不息，強行登入對方的facebook帳號，甚至將帳戶綁定自己手機號碼，並發文騷擾男友前妻。受害人報警求助，女子被捕捱告，法官裁定被告違反保護令和干犯「無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄」罪行，分別判處拘役40天和3個月有期徒刑。



劉女懷疑男友在離婚前已「戴綠帽」，和前妻生下的小孩並無血緣關係，多次傳送訊息騷擾男友前妻，要求對方帶同小孩進行DNA檢測。（AI生成圖片）

多次要求男友前妻帶同小孩進行親子鑑定

台媒於今年1月報道，涉案31歲劉姓女子明知男友和前妻生下小孩，但她懷疑男友跟孩子沒有血緣關係，多次要求前妻帶同小孩進行親子鑑定，以釐清「真相」。男友前妻於2023年底成功申請跟蹤騷擾保護令，劉女不得再向男友前妻寄送或傳送文字、威脅或其他騷擾行為，有效期達1年6個月。

男友前妻之後發現無法登入自己facebook帳號，懷疑是劉女所為，前往警局報案提告。（AI生成圖片）

無視保護令繼續騷擾

至2024年，劉女明知對方有保護令，但仍然堅持己見，無視禁令持續傳送騷擾訊息，而且登入男友前妻的facebook帳號，並將該個帳戶綁定自己手機號碼，再利用該個帳號張貼騷擾文章。男友前妻之後發現無法登入自己的facebook帳號，懷疑是劉女所為，前往警局報案提告。

女被告拘役40天和入獄3個月

案件在士林地院進行審理，劉女承認罪行，法官認為劉女擅自登入其他人帳號，強行變更其個人資料，不但違反保護令，而且嚴重侵害受害人私隱，裁定違反保護令，判處被告拘役40日，至於「無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄」罪名成立，入獄3個月，全案仍可上訴。

（綜合）