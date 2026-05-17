美名校生畢業旅行樂極生悲　18米高懸崖跳水慶祝　如撞玻璃沉底亡

畢業旅行釀成悲劇，一名甫從美國喬治亞大學畢業的24歲男子，5月13日在阿拉巴馬州馬丁湖（Lake Martin）歡慶畢業，他從知名的跳水景點一躍而下，豈料再也沒有浮起來，溺斃身亡。



從18米高懸崖跳下

馬丁湖（Unsplash@Joshua J. Cotten）

美國《紐約郵報》報導，這名男子巴雷托（Jayden Barreto）於2025年獲得管理資訊系統與心理學雙學位，當天正與好友們在湖邊慶祝畢業，其中「煙囪岩」（Chimney Rock）被譽為極限運動愛好者的必訪之地，從岩頂距離水面約高18米。

當地警方表示：「他從岩石跳下，目擊者告訴我們，他再也沒有浮出水面。」事發後當地搜救部門出動多名潛水員，進行數小時搜救，最終在水面下約15米處的一處水下層架，發現巴雷托的遺體。

當地警方發出警告，直指高空跳水的危險性：

從煙囪岩跳下，感覺就像從18米高空，撞上一整片玻璃。這完全取決於你的身體如何撞擊水面。

雖然警方初步認定這是一場悲慘的溺水意外，但目前遺體已送往鑑定以確認死因。

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