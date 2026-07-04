有片！東廊的士白布遮車頭　目擊者笑稱避快相　網民：咁啱遮住啫

車牌顯示汽車相關資料，行車期間不可用外來物件遮掩，不過，凡事都總有意外。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段車尾「車Cam」影片，長約19秒，顯示拍攝於今年6月25日上午10時許，鏡頭拍到1輛的士沿東區走廊往灣仔方向行駛，途經北角康明苑一帶時，的士車頭離奇有一塊大型白布遮蓋，完全看不到車牌，但仍繼續駕駛。樓主笑言「咁有型得唔得㗎？」、「完全可以防護到全個車頭，又可以避免影快相一舉兩得」。



的士沿東區走廊往灣仔方向行駛，途經北角康明苑一帶時，車頭離奇有一塊大型白布遮蓋，完全看不到車牌。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議做法

影片引來許多網民討論，「最弊快相係影車尾呢」、「防塵」、「有兩聲咳，戴返個口罩先」。有人則認為有機會的士在東區走廊行駛期間，車頭突然被白布遮掩，司機有可能不知道，或者在東區走廊無法即時停車，所以被迫繼續行駛，由於大風，所以白布繼續遮掩車頭，「無地方停又真係行住先比較好」、「東廊點可以停埋一邊」、「做法正確，高速公路停車先至死得人多」。

引擎有機會過熱起火

更有網民擔心車頭被白布遮蓋，但司機繼續高速行駛，「好快引擎過熱」、「好快着火」、「真㗎！我有個朋友試過，畀嘢塞住咗鬼面罩，但係佢自己唔知喎！到水滾爆錶先知燒咗車頭囉」。

樓主笑言「咁有型得唔得㗎？」、「完全可以防護到全個車頭，又可以避免影快相一舉兩得」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

運輸署提醒盡可能在安全情況下停車

運輸署在官方網站提醒，如果司機遇到突發事情例如壞車，司機應立即亮着危險警告燈，向其他司機發出警告，並應盡可能利用車輛餘下的動力把壞車向左駛近路旁或路肩上，然後協助乘客在安全情況下落車，遠離行車道。

司機如常繼續駕駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

立即致電999向警方求助

署方指出，如果附近有避車處，司機應盡量駛到安全避車處停下，除非迫不得已，切勿讓壞車停在右邊行車道上。司機應立刻撥電999向警方求助。如事故在幹綫公路上發生，可向警方提供所在幹線編號，行車方向及里程等資料，以便救援人員能準確知悉壞車位置，盡快到達現場。

網民認為有機會的士在東區走廊行駛期間，車頭突被白布遮掩，司機在東區走廊無法停車，所以被迫繼續駕駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機不肯定情況 應留在車內

司機一旦在高速公路或快速路上，切勿嘗試擺放三角形警告牌或任何警告物品在公路上，以免發生危險和對其他道路使用者構成危險，只需亮着警告燈，若不能肯定情況安全，應留在車內等候救援，並繼續佩戴安全帶。

汽車沒有展示車牌 罰款2000元

根據本港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，如果汽車沒有展示配予該車輛的登記號碼，即屬犯法，一經定罪，可被判處罰款2,000元。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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法律不外乎人情？網上最近流傳1張照片，現場是銅鑼灣百德新街，目擊者指事發於凌晨時分，一輛比亞迪私家車逆線剷上行人路，旁邊有1名疑似身穿病人服的中年女子下車，質疑「咁都得呀？」。而照片可見車旁放有輪椅，相信是有乘客需要用作代步。



許多網民留言表示情況可接受，「人哋有輪椅就睇開啲啦，你咪行開啲囉，佢又唔係長期停喺度」、「如果真係病人有需要，安全情况下，都情有可原」、「凌晨就算啦」。



比亞迪旁邊有1張輪椅，相信是有乘客需要用作代步。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

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