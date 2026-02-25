荃灣商場開年醒獅表演hea舞？被批無穿傳統獅褲　同行解畫籲體諒

許多商場都會趁新春開市之際，聘請醒獅隊伍前來開年助慶。網上流傳1條影片，顯示1隻橙色醒獅走到1間店舖門口前方位置，2名舞獅人員沒有穿上傳統獅褲，僅做出簡單舞獅動作後靠近採青，旁邊有隊友上前懷疑將掛在天花板的生菜剪下，再交由獅頭採走，隊伍繼而將生菜拋入店內寓意祝福。



拍片者慨嘆「一代不如一代」，明顯不滿片中醒獅隊伍表演敷衍。有人指事件發生在荃灣商場，表示「我都覺，hea到不得了」，更有人批評「褲都唔襯返條」。但有人則反駁，指出「1個商場講緊不停表演足幾個鐘」、「師兄呀，好辛苦㗎，商場咁多間舖，間間都跳椿咩，體諒吓啦」、「人哋剩係舞1間舖頭咩」。更有自稱同行的網民表示，「今日先出完獅，𠵱家仲洗緊衫，其實我哋真好好攰㗎」、「一隻獅得兩條獅褲，我哋由1400舞到1830，冇可能一個人舞晒」，又指目前仍然從事傳統文化人士愈來愈少，「希望可以體諒」。



2名舞獅人員沒有穿上傳統獅褲，僅做出簡單舞獅動作後靠近採青。（threads@yaubaubau影片截圖）

做出簡單動作 隊友疑協助採青

樓主在threads上載該條影片，長約26秒，可見醒獅隊伍沿商場走廊走到1間日式咖啡室店前，在打鑼打鼓的聲音下，橙色醒獅做出簡單動作後，靠近店門打算採青，旁邊有隊友見狀上前，懷疑剪下掛在天花板的生菜，繼而交由隊友採走，醒獅「成功採走」後趴在地下數秒，然後躍起將生菜拋入店內，寓意開年祝福。

樓主批評︰一代不如一代

樓主形容「一代不如一代」，明顯不滿片中醒獅隊伍表演敷衍，有網民指片中現場是荃灣商場，自己當時都見到，同樣認為隊伍馬虎了事，另有網民更指舞獅2名人員沒有穿上傳統的獅褲，批評「褲都唔襯返條」。

網民︰講到咁，不如自己去舞吓

但更多網民為隊伍抱不平，「批評嘅人可能覺得每間店都整返幾條樁，跳上跳落先有誠意」、「新年流流講嘢咁難聽」、「人哋舞得咁辛苦唔讚都算，講到咁，不如自己去舞吓，睇吓你又舞得幾好」、「你想點？喺人哋舖頭玩梅花椿？」。

同行︰底薪6舊，加埋利市8舊

更有自稱同行的網民上載，用洗衣機清洗醒獅表演服圖片，強調「今日先出完獅，𠵱家仲洗緊衫，其實我哋真好好攰㗎」，而且「一隻獅得兩條獅褲」，沒有多餘獅褲，隊伍由下午2時舞到傍晚6時半，「冇可能一個人舞晒」、「𠵱家做傳統文化嘅人愈來愈少啦，希望可以體諒」。他更指其實「底薪6舊（600元），加埋利市8舊（800元）」，自己正職月入2.2萬，其實「當唔夠10日，啲大館可能多啲，加埋平時開張果啲，畀盡你1年大概做1個月，所以基本上都會有份正職」，自已只是為興趣而舞獅。

另一位同行澄清舞獅巡舖不會穿獅褲

另一位同樣是舞獅人員的網民亦留言解釋，巡舖時不會穿上獅褲，「表演者會出大量嘅汗，同埋個青會有泥垢同水份，而本身獅子嘅毛係唔可以濕水，因為毛會打結形成不可逆轉傷害」，如果商舖想有更精彩表演，「一般會擺唔同嘅採青陣式，而唔同嘅獅隊就以唔同嘅形式拆解陣式，而唔係就咁掛青喺門口。

自稱同行的網民上載，用洗衣機清洗醒獅表演服圖片，解釋目前行情。（threads@duncan_0402圖片）

新年表演收入支撐整個舞獅團體1年營運

卜咳名網民更強調，新年表演的收入支撐整個舞獅團體1年營運，「包括唔同嘅比賽，器具上嘅折舊換新」，並非單純賺錢，「希望大家可以體諒同享受表演過程」。

