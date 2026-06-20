將軍澳伯伯商場大便！被喝斥「扮聽唔到」　網民猜患失智症籲體諒

若家中有長者不幸患上認知障礙症，真是要小心看管！有將軍澳街坊在社交平台群組公審，指在商場內直擊1名伯伯當眾脫下褲子大便，見地面遺下大垞糞便和紙巾，於是從後喝斥對方，但形容伯伯「扮聽唔到」。



另有影片看見該名伯伯被罵後神情呆滯，有網民估計他可能患有認知障礙症，希望大家不要責怪伯伯，「應該係失智（症），佢自己都唔知自己做緊啲乜」、「鬧都冇用，佢都唔想，不如報警搵返佢屋企人幫佢返屋企仲好啦」；但有人覺得伯伯家人應該好好看管。



將軍澳有伯伯因在商場當眾大便被公審。（「fb＠將軍澳主場」圖片）

將軍澳伯伯商場當眾大便 商戶門外遺大垞糞便

該街坊在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片公審，指在鄰近坑口港鐵站的南豐廣場內，發現1名伯伯當眾大便，形容對方「屙完一路行一路着返條褲」，而他追罵時，伯伯則「扮聽唔到」。相中可見拍到伯伯背影，旁邊商戶門外地面遺下大垞糞便和紙巾。

伯伯大便後「一路行一路著返條褲」，旁邊商戶門外被遺留大垞糞便和紙巾。（「fb＠將軍澳主場」圖片）

途人掩鼻躲開 伯伯被追罵神情呆滯

另有街坊在同一群組分享事發時影片，拍到伯伯在商場內大便後，有女途人經過即時掩鼻躲避，之後1名白衣男士氣勢衝衝從後追着伯伯，但對方當時神情呆滯，正在搊起長褲並繫上皮帶，白衣男則批評他當眾大便行為，「呢度呀，唔該」，疑似伯伯就回應「得啦！得啦！」；片中未見有任何商場管理員或清潔人員出現。

商戶門外被遺下大垞糞便和紙巾。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

有女途人經過見狀即時掩鼻躲避。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

有女途人經過見狀即時掩鼻躲避。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

1名白衣男士氣勢衝衝從後追着伯伯。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

伯伯當時神情呆滯，只顧搊起長褲並繫上皮帶。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

白衣男貌似批評伯伯當眾大便行為「呢度呀，唔該！」，估計要求他自行清理排泄物。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

網民疑伯伯患失智症 呼籲多體諒：俾啲同情心

許多網民估計伯伯可能患有認知障礙症，所以無法控制自己行為，呼籲多加體諒，「應該係失智（症），佢自己都唔知自己做緊啲乜」、「腦退化真係好難搞，照顧佢嘅身邊人仲辛苦呀」、「我認識有位長者親友特登返去自己張床小便，佢以為張床就係廁所」、「唔該你俾少少同情心啦！你都會老㗎！」、「鬧都冇用，佢都唔想，不如報警搵返佢屋企人幫佢返屋企仲好啦」、「提完冇反應，報俾商場職員跟進清潔便是」。

網民建議伯伯家人勤加看管 以免影響他人

有留言則覺得即使旁人願意諒解，伯伯家人亦有責任看管好對方，「呢個阿伯喺坑口幾個商場都有留低啲X，之前喺東港城見過，（之後）通知商場職員清理」、「邊個係佢屋企人呀？搵人睇住佢啦」、「人老有病可以體諒，但唔可以影響到人」。

其他報道： 巴士男乘客上層車尾大便！全部乘客下車 1句話惹網民同情籲體諒

在正常情況下，沒有人希望當眾大便！有女網民在網上發文分享「巴士奇遇」，指她早前乘坐的268C巴士駛到大欖轉車站時，獲悉有男乘客表示「忍唔住啦」，繼而在上層後排大便，於是車長立即停站，且要求全部乘客下車。



事件引來網民留言激辯，不少人對涉事男乘客深表同情，「瀨，放過佢；屙，叫佢食返落去」，有人呼籲多體諒「如肚屙無法，可原諒，佢都唔想」。



樓主指早上坐巴士遇到有乘客在上層大便，最終全車人要下車。（Threads@jolieuuuu）

男乘客「忍唔住」車上大便

有女網民在Threads上發文，指她坐一架268C巴士，由朗屏站前往觀塘碼頭，在1月31日早上11時許，巴士駛到大欖轉車站時，「有個女人行落嚟通知司機，話上層有個男人突然話急屎，忍唔住啦，去咗後排屙緊，上層啲人都衝晒落嚟」，巴士車長於是叫所有乘客下車，而樓主下了車後，見到有個男人仍在左邊尾二排靠窗位置，提醒「大家睇路」。

不少網民籲體諒，「肚痛又真係好難忍嘅，佢都唔想咁X，忍屎真係好辛苦」。（《食神》劇照）

不少網民留言，「而家搭巴士咁多挑戰」、「好彩安全帶令已取消，如果唔係……」、「清潔巴士嗰位就慘」、「嘔，可體諒；瀨，放過佢；屙，叫佢食返落去」。

網民籲體諒：可能佢真係忍唔到

有不少人則籲多體諒，「大欖轉車站有公廁，可能佢真係忍唔到」、「屙咗，仲可以返工或返家。瀨咗，一褲都係去得邊，點算？」、「肚痛又真係好難忍嘅，佢都唔想咁X，忍屎真係好辛苦」、「如果真係瀨，體諒，因為真係忍唔到」。

（facebook「將軍澳主場」）