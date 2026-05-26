做親子鑑定孩子會恨你！人夫驚揭3子女全非親生　仍爭大女撫養權

陝西發生引人熱議的「綠帽」騙局！1名結婚8年的男子，因偶然看到一則社會新聞，聯想到妻子平日的種種反常舉動，起疑下帶同3名女兒進行DNA親子鑑定，豈料報告結果令他徹底崩潰，不但9個月大的雙胞胎女兒不是親生，連撫養了8年的大女兒也跟他沒血緣關係！在此之前，妻子還直言：「做親子鑑定孩子會恨你！」其他妻子帶着大女兒離家出走。男子稱對大女兒已有深厚感情，目前正設法透過法律途徑爭取大女兒的撫養權。



男子去做親子鑑定，結果發現9個月的雙胞胎女兒和8歲大女兒，竟然全非親生。（網上影片截圖）

拍拖數月奉女成婚

據內地媒體《小莉幫忙》報道，李先生與妻子於2017年相識，交往僅幾個月後，女方突然聲稱懷孕，2人隨即正式註冊結婚。大女兒在2018年9月出生，李先生以為建立了美滿家庭。然而到了2024年，大女兒無意中說出的1句話，卻戳破了幸福假象！

李先生表示，他母親照顧孫女時，孫女提起媽媽曾帶她與1名陌生男子到水上樂園遊玩，更指「媽媽與叔叔拍照玩得很開心，自己還差點溺水」。李先生向太太了解時，當時對方還辯稱該男子只是普通朋友。

揭妻子前往酒店開房

數天後，李先生的父親又在街頭目擊兒媳婦與陌生男子同行，太太接連的舉動令李先生起疑，翌日他查看太太手機，發現了對方給陌生男子買衫的記錄，以及前往酒店開房的電召的士行程，隨後他更在車cam（行車記錄儀）中，發現妻子與情夫約會及偷情的通話錄音。

李先生與妻子於2017年相識，交往僅幾個月後，女方突然聲稱懷孕，2人隨即正式註冊結婚。（網上影片截圖）

大女兒無意中說出的1句話：「媽媽與叔叔拍照玩得很開心，自己還差點溺水」，戳破了這個幸福假象。（網上影片截圖）

命運複製「江西綠帽男」 發現3個女兒均非親生

正當李先生下定決心離婚之際，妻子卻突然拿出1張超聲波報告，證實懷有雙胞胎，李先生坦言：「看在雙胞胎的面子上，當時選擇原諒她，決定好好過日子。」本以為有了3個女兒後，妻子能「洗心革面」，沒想到今年4月李先生再度發現對方有異樣：經常毫無預警地拔掉家中的監控鏡頭。這讓他聯想到幾年前妻子出軌時，也會故意關掉車cam，2人為此爆發激烈爭吵，妻子隨後帶着大女兒搬走。

此時，李先生在手機上偶然刷到1則社會新聞，指「江西男子結婚16年，3個孩子均非親生」。他越想越不對勁，最終決定帶孩子進行親子鑑定，妻子當時還直言：「做親子鑑定孩子會恨你！」結果報告令李先生晴天霹靂般：不單止雙胞胎不是他骨肉，就連他一直視為「愛情結晶」、含辛茹苦養育了8年的大女兒，竟然也與他無血緣關係！

在做親子鑑定前，妻子還直言：「做親子鑑定孩子會恨你！」（網上影片截圖）

親子鑑定報告顯示雙胞胎並非李先生的骨肉，而他一直視為「愛情結晶」、含辛茹苦養育了8年的大女兒，竟然也與他無血緣關係。（網上影片截圖）

親子鑑定報告顯示雙胞胎並非李先生的骨肉，而他一直視為「愛情結晶」、含辛茹苦養育了8年的大女兒，竟然也與他無血緣關係。（網上影片截圖）

依舊希望養育大女兒 律師表示涉欺詐性撫養可索償

綠帽事件被揭發後，太太一直沒有作出解釋。李先生直言對大女兒已有8年深厚父女感情，現時最希望可以跟妻子聯絡上，並要回大女兒的撫養權，令孩子得到妥善安置。

對於此案，內地律師席軍旗指出，若男方所述屬實，女方婚內出軌並隱瞞子女並非親生的事實，在法律上已構成「欺詐性撫養」，嚴重違反夫妻忠實義務。丈夫可憑藉DNA報告，向法庭入稟申請離婚及要求裁定子女非親生。男方有權向女方追討歷年來的子女養育費、鑑定費用，並就精神受創索取賠償。在處理資產分配時，若一方被視為行為失當，法庭在裁決時或會考慮減少其獲分的資產份額。