女子產子15天遭同居男友提告！追討禮金分娩費　兒子撫養權歸男方

非婚同居生育，責任誰屬？內地1名女子剖腹產子後僅15天，便遭同居男友起訴，要求歸還禮金、三金首飾（頸鍊、戒指、耳環），以及分攤分娩費、陪月員費等開支，涉及金額約8.6萬人民幣（約9.3萬港元）。案件近日一審宣判，法院裁定女方需歸還50%禮金，並承擔1半奶粉費，但駁回了男方其他要求；而女子提出索回嫁妝,,則需另案審理。另外，由於女子出現嚴重抑鬱，故孩子撫養權判歸男方。



案件引發內地社會對非婚同居、女性生育權益及禮金歸還規則作出廣泛討論。



女子產前產後都與男友發生多次衝突爭吵。（AI生成圖片）

產後2周被提告 男方追討禮金及各項開支

據內地媒體報導，2024年2月，女子李捷（化名）通過相親認識在上海工作的陳明（化名），在同年11月確認戀愛關係。至2025年2月，李捷懷孕後與陳明舉辦了婚禮，但始終未有正式辦理結婚登記。

其後李捷在臨近生產時，因領證問題及男方要求她辭職移居上海等事宜，雙方發生多次衝突爭吵。李捷於2025年10月剖腹誕下兒子，惟產後第5天，雙方又因孩子戶籍登記問題再次發生爭執。至產後2周，陳明向法院提出訴訟，要求女方歸還6.6萬人民幣（約7.2萬港元）禮金，以及價值2.26萬人民幣（約2.46萬港元）的金飾，並要求平分分娩、陪月員及奶粉等開支，涉及總金額逾8.6萬人民幣（約9.3萬港元）。

法院一審裁決曝光引社會討論

安徽省宿松縣人民法院審理案件後作出以下裁決：

1.禮金歸還50%：法院認為男方在女方產後身體虛弱時即採取訴訟行動，行為違背公序良俗，因此酌定減半歸還，體現「過錯與責任相匹配」原則。

法院判決女方應歸還男方50%禮金。（AI生成圖片）

2.醫療費用不予分攤：法院駁回了男方要求平分分娩費、陪月員費用的訴求，僅奶粉費用需雙方各負擔1半。

陳明堅稱獨自負擔上海分娩開支，但李捷提供的單據顯示實際開支更高，且其中近半數開支實由其醫保帳戶支付。（中國新聞周刊圖片）

3.嫁妝爭議：對於女方要求歸還嫁妝，法院建議另案處理。律師解釋，嫁妝屬婚前個人財產，不會因同居關係轉化為共同財產。

律師：女方毋須分擔分娩費 側重保護婦女生育權益

內地媒體《紅星新聞》就案件訪問了２位律師，其中陝西恆達律師事務所律師趙良善評論該個案時指出，根據《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民法典〉婚姻家庭編的解釋（一）》第5條，「當事人請求返還按照習俗給付的聘禮，如經查明屬於以下情形，法院應當予以支持：1.雙方未辦理結婚登記手續；2.雙方辦理結婚登記手續，但確未共同生活；3.婚前給付並導致給付人生活困難」。趙律師指雖然雙方未登記結婚，但考量共同生活近1年並育有1子，法律上會駁回全額歸還禮金。

趙良善律師分析，民法典第1071條規定非婚生子女享有與婚生子女同等權利，父母均需承擔撫養義務；同居期間財產按各自出資和實際使用情況分割。在生產過程中，女方因生育產生的人身損害賠償、醫療支出，可依據公平原則主張合理補償；法律還明確分娩費、陪月員費等非法定撫養費，女方毋須分擔，是側重保護婦女生育權益。

撫養權歸男方 女方需付撫養費

法院最終裁定子女撫養權歸男方，河南澤槿律師事務所律師付建受訪時表示，雖然法律實務上2歲以下子女一般由母親照顧，但由於女方患有重度抑鬱症，客觀上難以照顧嬰兒，基於子女利益最大化原則，判決男方直接撫養，女方則按月支付撫養費。

女子因患有嚴重抑鬱症，法院判定子女撫養權判歸男方。（AI生成圖片）

付律師提醒，非婚同居者為保障自身權益，最有效的方法是簽訂「同居財產協議」，明確釐定財產及子女撫養權歸屬，並妥善保存相關財務憑證。

（綜合）