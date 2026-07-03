慈雲山的士支付寶疑失靈！女生不適下車遭司機怒罵　保安解圍獲讚

運輸署最新規定，由今年4月1日起，所有的士需要提供至少2種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，但電子支付仍可能衍生其他問題。本港1名女生在Facebook群組「慈雲山資訊交流」發文表示，自己晚上剛剛出院，乘的士前詢問司機有沒有支付寶，對戶回答有，她才上車。



抵達後住所樓下時，樓主發現司機手機的支付寶帳戶疑似尚未完成收款登記程序，司機雖提供二維碼要求樓主掃瞄支付車資，但樓主「掃極都無反應」，質疑是否假碼。司機則反指是樓主問題，而她身上沒有現金，便詢問有否轉數快，但司機沒有回答。樓主形容「佢無答我就落埋車」，懷疑是因到不適而先下車。司機見狀大怒，以為樓主「搭霸王車」，直言報警。



樓主乘搭圖中的士，卻因電子支付問題，引來司機怒罵。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

女生驚呼：好驚佢，被個的士司機鬧到手都震晒

樓主形容「的士司機已經發緊癲，好驚佢」、「被個的士司機鬧到手都震晒」。附近2名女保安員聞聲趕至了解，其中1人代為支付100元現金給司機，較車資多出10多元。樓主則經轉數快向保安付錢，因自己急於回家休息，沒有要求司機找續，並大讚保安姐姐「好好人」、「多謝你哋」，希望她們看到帖文。

網民熱議事件：落車唔代表搭霸王車

帖文引來許多網民討論，「電子支付有問題，大家互相體諒下啫，掃唔到，司機可能都唔想，同你爭執佢又唔會賺多咗，但你唔俾錢就落車，即係搭霸王車，有少少講唔通」、「唔畀錢就落車，樓主你唔使被人拉，真係要多謝個保安」。亦有人認為樓主下車不代表「搭霸王車」，「人哋已經唔舒服，無理由仲怪個病人」、「咁少錢都鬧乘客，司機太過份，而且唔係乘客嘅錯」、「已經唔使搭的士，香港大把選擇」。

樓主身上沒有現金，詢問有否轉數快，但司機沒有回答，樓主疑不適下車，司機直言報警，網民認為樓主下車不代表「搭霸王車」，「人哋已經唔舒服，無理由仲怪個病人」。（AI生成圖片）

的士4月1日起必須提供至少兩種電子支付方式

運輸署早前表示，由今年4月1日起，的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，以便乘客支付車費。司機可按營運需要選擇電子繳費媒介，並在車窗指定位置張貼貼紙展示所提供的電子繳費方式，以便乘客識別。

由今年4月1日起，的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，以便乘客支付車費。（運輸署Facebook圖片）

運輸署提醒乘客上車前問清楚。（運輸署Facebook圖片）

裝置損壞 司機提供替代電子支付方式方可載客

如果有司機未提供電子支付方式，如無合理辯解，違例者最高可被處罰款5,000元及監禁6個月。乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進，如有需要，個案會轉交警方跟進。即使裝置損壞，司機除了安排盡快維修之外，還要提供替代的電子支付方式，才可提供載客服務。

運輸署提醒乘客上車前問清楚，如果有司機未提供電子支付方式，如無合理辯解，違例者最高可被處罰款5,000元及監禁6個月。（運輸署Facebook圖片）

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搭霸王車罰款5000元和監禁6個月

署方提醒，即使乘客和司機的電子支付方式不同，乘客必須支付車資。根據本港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付合法車費，並且意圖逃避繳付合法車費而租用的士，抑或不誠實地設法逃避繳付依法應付的合法車費即屬犯罪，一經定罪，可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

（Facebook群組「慈雲山資訊交流」）

其他報道：深井的士停燈位無視標誌！等轉黃燈違規轉左 後方司機被逼停炮轟

本港馬路設有交通標誌，指示司機駕駛方向。本港有男子在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，顯示今年5月16日下午5時許，相信樓主由深井屋苑碧堤半島一帶駛出，沿右線駛至燈位等候轉燈，右線首位有一輛市區的士，樓主停在其後方位置。惟轉綠燈後，的士未有依燈開車繼續停留，直到轉黃燈其他線沒有車輛時，的士才開車違規左轉離開，樓主則因為被的士阻礙趕不及駛走，無奈停車多等1次交通燈號。



車輛按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

轉綠燈後，左中線車輛依照指示分別轉左和轉右，的士一度稍微駛前，卻立即停下，樓主車輛唯有照做。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車，卻立即轉左，燈號隨即轉紅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

全文：深井的士停燈位無視標誌！等轉黃燈違規轉左 後方司機被逼停炮轟