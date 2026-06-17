長者疑遭的士拒載！沙田新城市去東華醫院　後車的哥發車cam公審

連的士行內也對拒載行為看不過眼！有的士司機於網上發文發片批評有行家疑拒載長者，他於沙田新城市廣場的士站目擊1對長者上了前車不久後下車，改乘他的車，得知是去上環東華醫院，他並無追問前車為何拒載。



網民斥，「吓，沙田入上環都唔去？係咪要去到佢屋企樓下先肯做」、「沙田去東華都算大旗啦，嫌要過海？」、「點解佢哋咁揀客？好好景咩而家」，直言「自己行家出po show自己行業點樣自己搞死自己，幾悲哀」、「拒載一律目的地轉差館，唔使講嘢」、「而家出去都喺永遠call車，就算樓下有的士站都好，唔想畀錢買難受」。



有的士司機於網上發文發片批評有行家疑拒載長者。（Threads@lomilkm）

該的士司機於Threads發文發片批評，「呢個行業真係自己搞死自己」。「行車記錄儀（車cam）」影片見到，事發於6月12日下午1時許，樓主於的士站排隊等候客人，1對行動自如的長者上了前車，不久後卻下車改乘他的車，而前車就空車離開。

長者沙田新城市欲去東華醫院 疑遭的士拒載

樓主憶述該對長者上車後的對話，伯伯說「麻煩師傅，上環東華醫院」，他回應「無問題」，伯伯認為「坐呢架舒服啲」，並要求「師傅，開大少少冷氣」，樓主回應「好啊，如果凍就出聲」。

樓主表示，「到呢刻我無再追問前車點解唔去，因為我感覺到佢哋和藹磁場（慈祥），心態都唔再想頭先廿秒事情」。

事發於6月12日下午1時許，樓主於的士站排隊等候客人，1對行動自如的長者上了前車。（Threads@lomilkm）

事發於6月12日下午1時許，樓主於的士站排隊等候客人，1對行動自如的長者上了前車。（Threads@lomilkm）

樓主未有問長者下車原因 網民：大家靠估無謂批評

有網民讚樓主，「給你1個好的士司機認證」。有網民猜測該對長者下車原因，「前車博區內短旗不停輪轉」，亦可能是主動下車，「佢（伯伯）咁講，係咪前車太熱」、「係咪前車車廂有味？伯伯落車原因！所以同你講坐呢架舒服啲」。

有網民指出，不應妄下判斷，「你又無問原因，上1架又開走咗，其實都不一定係拒載啫，可以係公公婆婆主動要求落車，司機去修正一啲問題，大家都係靠估，都無謂批評人哋啦」。

該對長者不久後下車改乘樓主的車。（Threads@lomilkm）

該對長者不久後下車改乘樓主的車。（Threads@lomilkm）

該對長者不久後下車改乘樓主的車。（Threads@lomilkm）

網民分享被拒載經歷：搞到見唔到老爺最後一面

有網民分享被的士司機拒載經歷，「屋企老人家差唔多90歲，行唔到去覆診，截的士將軍澳醫院，個的士司機都係阿伯來的，上車知道我哋去將軍澳醫院，叫我哋落車。我家老人家聽到之後好驚，我即刻開門，慢慢扶老人家落車，未落晒車，佢想開車走𠻹，我好大聲話報警，呢個阿伯司機先至停。所以，真係好多的士司機幫唔落㗎！」、「試過同老公奶奶由尚德去將軍澳醫院，見老爺最後一面，一架車拒載話太近，上第二架懷疑司機兜路，我平時去慣知道條路點去，搞到見唔到老爺最後一面」、「試過喺牛頭角嗰邊幫貓貓辦完身後事，拎住成罌骨灰咁重唔想行，截車去觀塘駿業里話唔識去」。

有網民批評，「香港一講的士，我諗好多人都一肚火」、「遠嘅唔去，近嘅唔去，交更唔去，過海唔去，唔順路唔去，有行李唔做，有細路唔做，有老人家唔做，有輪椅唔做」、「明明無客你都係周街去搵，點解有客你又要嫌三嫌四，吉車周圍搵客唔使油錢？一落錶少過50要扣返你錢？」，有人則說「現在市面上已經有很多後生嘅司機，陸陸續續會長江後浪『破』前浪，希望社會上能大家互相尊重，各司其職」。

前車空車離開。（Threads@lomilkm）

的士司機拒載會記幾多分？有什麼刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第37條「的士司機的責任」的（a）及（b）條，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的；拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。

任何人無合理辯解而違反第37（a）及（b）條，即屬犯罪，如屬首次定罪可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月，如屬再次定罪可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁12個月。

此外，根據香港法例第647章《的士司機違例記分條例》，的士司機故意拒絕或忽略接受租用，以及拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方會被記10分。2年間被記滿15分或以上，首次可被停牌3個月，其後每次6個月。

（Threads@lomilkm）