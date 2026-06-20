低頭吞膠囊比仰頭容易？9成人吞藥都錯誤　醫生揭正確服藥5步驟

最近網傳「90%的人吞藥都錯誤」影片，提及低頭吞藥比多數人習慣的仰頭吞藥更容易；台灣台中全信賴診所院長賴信全表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧，因為膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。



院長賴信全6月15日在Facebook發文表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧。膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。若搭配「先喝水潤喉、放入口中、再喝水低頭吞下」的三招，能有效改善卡喉問題。

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他說明正確吞服膠囊的5步驟：

1. 濕潤口腔：服藥前先喝1～2口水，潤滑喉嚨。

2. 放置膠囊：將膠囊放在舌頭上。

3. 喝一口水：含一口水在嘴裡，此時膠囊會浮在水面上。

4. 微微低頭：將下巴往下、向前微低頭約30度（不要過度緊貼胸口）。

5. 順勢吞下：保持低頭姿勢將水與膠囊一起吞下，吞完後再搭配150～200c.c.的水幫助藥物送達胃部。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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