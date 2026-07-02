印孕婦頭胎剖腹產留陰影　二胎網上自學居家分娩　產後大出血慘死

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）有名女子在生產第一胎時留下陰影，從此不敢再看西醫，這讓她生產第二胎時竟然選擇與丈夫一同觀看YouTube影片自學，然而最終分娩後失血過多、送院仍宣告不治。



印度孕婦看YT「自學生產」 失血過多亡

示意圖（Unsplash@Szabo Viktor）

《NDTV》報導，這起事件發生在蒂魯普區（Tiruppur），32歲的孕婦沙西卡拉（Sasikala）在生第一胎時接受剖腹產，從此便對西醫產生厭惡和排斥的情緒。她與丈夫柯蘭泰薩米（Kolanthaisamy）後來又懷上第二胎，為了避免再度被送去剖腹，兩人竟選擇觀看YouTube上的影片學習「居家生產」。

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據悉，沙西卡拉分娩當晚，她在沒有任何專業人士的協助下，直接在家中將孩子生了下來，雖然新生兒至今的健康狀況皆良好。然而沙西卡拉在分娩後不久便出現嚴重的併發症、引發大量出血，儘管立即被送往醫院接受治療，但最終還是不幸去世。

沙西卡拉（NDTV）

警方展開調查後發現了沙西卡拉和丈夫的計畫，兩人為了逃避到醫院生產，甚至刻意避開所有定期的產檢與政府的監測。縱使沙西卡拉的家屬並未提出控訴，但警方已對柯蘭泰薩米立案、指控其過失殺人罪。

不只如此，衛生部門也已對此事件展開調查。

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