印度苦行僧立誓12年「不躺不坐」　苦撐5年現雙腿發黑壞死恐奪命

印度一名苦行僧為追求靈性修行，立誓長達12年「不躺不坐」。如今5年過去，他雖仍堅持站立生活，雙腿卻已嚴重腫脹變形，甚至發黑壞死，引發外界擔憂。



據ODDITYCENTRAL報導，這名僧侶是道拉特・吉里・吉大師（Daulat Giri Ji Maharaj），他隸屬於印度一個被稱為「卡雷什瓦里派」（Khareshwari）的苦修團體，成員被外界稱為「站立聖人」（Standing Babas）。

這名僧侶是道拉特・吉里・吉大師（Daulat Giri Ji Maharaj），他隸屬於印度一個被稱為「卡雷什瓦里派」（Khareshwari）的苦修團體，成員被外界稱為「站立聖人」（Standing Babas）。（YouTube@Boldsky）

印度一名苦行僧立誓長達12年「不躺不坐」，5年過去，他的雙腳已嚴重腫脹變形，甚至發黑壞死：

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該教派認為，長時間站立是一種贖罪與淨化靈魂的修行方式，能幫助修行者更接近印度教神祇濕婆神（Shiva）。因此，信徒會發願數年甚至十多年不坐不躺，全程保持站姿。

網絡流傳的照片與影片顯示，道拉特經常依靠懸掛式鞦韆、繩索及特殊支架休息。即使睡覺時，他也只能靠這些裝置支撐身體，避免倒下。長達5年的持續站立，已對他的身體造成明顯傷害。畫面中可以看到，他的雙腿不只異常腫脹，皮膚還呈現暗黑色，有部分甚至出現嚴重變形。雖然寺廟志工每天協助塗抹藥膏照顧患部，但效果十分有限。

有網友好奇他如何解決日常生理需求，甚至猜測可能需要長期使用成人紙尿褲。不過從部分影片來看，道拉特仍具備行走能力，因此應能自行行走如廁。

醫學專家警告，長時間站立不動會使腿部靜脈壓力持續升高。由於小腿肌肉無法透過收縮幫助血液回流心臟，血液容易積聚在下肢，導致水腫、疼痛及循環不良。若情況持續惡化，甚至可能引發深層靜脈血栓，增加肺栓塞等致命風險。

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