在英中國留學生清早吼叫騷擾鄰居　說1句日文被批「嫁禍日本人」

讀書壓力太大了?抖音瘋傳1段影片,有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫,用英文向鄰居說早安,最後還用日文說了句「すみません(不好意思)」。她聲量之大吵醒了鄰居的狗,傳來一陣狗吠聲,她還露出得意的笑容。

影片引起熱議,有網民轉發批評留學生一大早「擾人清夢」,還有不少網民附和指斥「她的抖音全部都是在大吼,超沒水準」、「OnX當有趣!乞人憎係有道理」。也有網民質疑該女生最後說日文是想「假裝日本人」,把騷擾鄰居問題「嫁禍給日本人」。



有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。(網上影片截圖)

在英中國留學生清早大聲吼叫

有網民在Threads轉發一段17秒抖音影片,有在英國的中國女留學生一大早拿着手機拍影片,她將頭伸出窗外,以洪壯響亮聲音,用英文大吼「Good morning my neighbors!Sunshine in London!Sunshine in UK!(早上好,我的鄰居們!陽光在倫敦!陽光在英國!)」,隨後她再用日文喊了句「すみません(不好意思)」。

留學生聲量之大吵醒了鄰居的狗,片尾傳來一陣狗吠聲,她卻毫不覺得騷擾到他人,露出了得意的笑容,還在影片寫上「鄰居之犬禮貌回應」。

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。(網上影片截圖)

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。(網上影片截圖)

樓主以「一大早,便在窗外吶喊狂歡!」來形容該留學生,批評她「不但擾人清夢,還把鄰居都吵醒了」,質疑為了讓鄰居誤會她是日本人,而在最後一句特意喊日文。

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。(網上影片截圖)

女留學生用日文說了句「すみません(不好意思)」,被質疑想「嫁禍日本人」。(網上影片截圖)

翻查該留學生抖音專頁,她聲稱正在英國讀碩士課程,在抖音擁有12萬名粉絲追蹤,自我介紹一欄寫道「在英國喊大陽的留學生」。

翻查該留學生抖音專頁,她聲稱正在英國讀碩士課程,在抖音擁有12萬名粉絲追蹤。(Threads圖片)

網民:那得逞眼神令人厭惡

帖文引來網民紛紛批評,「沒有家教」、「好眉好貌生沙蝨」、「這水準真的有夠低劣」、「為什麼她們不覺得丟臉啊」、「為了流量還真的沒有下限」、「丟臉當自豪」、「最後那得逞的邪惡眼神,令人厭惡」。