在英中國留學生清早吼叫騷擾鄰居　說1句日文被批「嫁禍日本人」

讀書壓力太大了？抖音瘋傳1段影片，有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫，用英文向鄰居說早安，最後還用日文說了句「すみません（不好意思）」。她聲量之大吵醒了鄰居的狗，傳來一陣狗吠聲，她還露出得意的笑容。

影片引起熱議，有網民轉發批評留學生一大早「擾人清夢」，還有不少網民附和指斥「她的抖音全部都是在大吼，超沒水準」、「OnX當有趣！乞人憎係有道理」。也有網民質疑該女生最後說日文是想「假裝日本人」，把騷擾鄰居問題「嫁禍給日本人」。



有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。（網上影片截圖）

在英中國留學生清早大聲吼叫

有網民在Threads轉發一段17秒抖音影片，有在英國的中國女留學生一大早拿着手機拍影片，她將頭伸出窗外，以洪壯響亮聲音，用英文大吼「Good morning my neighbors！Sunshine in London！Sunshine in UK！（早上好，我的鄰居們！陽光在倫敦！陽光在英國！）」，隨後她再用日文喊了句「すみません（不好意思）」。

留學生聲量之大吵醒了鄰居的狗，片尾傳來一陣狗吠聲，她卻毫不覺得騷擾到他人，露出了得意的笑容，還在影片寫上「鄰居之犬禮貌回應」。

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。（網上影片截圖）

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。（網上影片截圖）

樓主以「一大早，便在窗外吶喊狂歡！」來形容該留學生，批評她「不但擾人清夢，還把鄰居都吵醒了」，質疑為了讓鄰居誤會她是日本人，而在最後一句特意喊日文。

有在英國的中國女留學生於早晨時分對窗外大吼大叫。（網上影片截圖）

女留學生用日文說了句「すみません（不好意思）」，被質疑想「嫁禍日本人」。（網上影片截圖）

翻查該留學生抖音專頁，她聲稱正在英國讀碩士課程，在抖音擁有12萬名粉絲追蹤，自我介紹一欄寫道「在英國喊大陽的留學生」。

翻查該留學生抖音專頁，她聲稱正在英國讀碩士課程，在抖音擁有12萬名粉絲追蹤。（Threads圖片）

網民：那得逞眼神令人厭惡

帖文引來網民紛紛批評，「沒有家教」、「好眉好貌生沙蝨」、「這水準真的有夠低劣」、「為什麼她們不覺得丟臉啊」、「為了流量還真的沒有下限」、「丟臉當自豪」、「最後那得逞的邪惡眼神，令人厭惡」。